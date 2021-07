Séville-PSG : Mauro Icardi égalise ! (Live)

62e | Le bijou d'Oscar Rodriguez ! (2-1)

62e | Julian Draxler tombe sur Bono !

60e | Faute de Xavi Simons dans le camp andalou. Séville peut éloigner le danger.

59e | Belle percussion sur la gauche de Lucas Ocampos qui transmet plein axe devant la surface pour Oscar Rodriguez. Xavi Simons récupère avec beaucoup de personnalité.

57e | Le rythme retombe un peu depuis le but de Mauro Icardi. Cela profite à Séville qui peut un peu respirer.

56e | Suso qui enroule !

Décalé sur la droite de la surface par Oscar Rodriguez, Suso attaque le ballon et essaye d'enrouler son tir. Sa tentative termine dans les gants de Keylor Navas et manque de puissance.

55e | Lucas Ocampos tente de lancer Munir El-Haddadi dans la profondeur mais Keylor Navas sort de ses buts et capte le ballon.

54e | Le Paris Saint-Germain est bien plus organisé dans le pressing qu'en première période et quadrille bien le terrain. Mauricio Pochettino a corrigé certains manques.

53e | En difficulté depuis la reprise du match, Séville tente de reprendre pied avec une longue phase de possession.

51e | Arnaud Kalimuendo pour le tir !

Servi sur la gauche, Arnaud Kalimuendo a des jambes. Le joueur prêté l'an dernier à Lens provoque et se présente devant la surface pour frapper. Sa tentative est captée par Bono.

50e | Les récupérations sont de plus en plus haute pour le Paris Saint-Germain qui dispose d'un entrejeu plus compact.

49e | Il n'a pas fallu longtemps pour que le Paris Saint-Germain relève la tête. Entame conquérante du PSG en seconde période.

48e | Mauro Icardi égalise ! (1-1)

Belle accélération d'Arnaud Kalimuendo qui s'appuie sur Achraf Hakimi sur la droite. Ce dernier lui redonne et l'attaquant français provoque sur la droite de la surface avant de centrer fort devant le but. Mauro Icardi surgit et dépose la sphère au fond des buts de Bono.

46e | Sous l'impulsion de ses entrants, le Paris Saint-Germain met le pied sur le ballon et tente de réagir.

C'est reparti !

Ce match entre le Séville FC et le Paris Saint-Germain redémarre suite au coup de sifflet de l'arbitre. Séville engage.

Plusieurs changements pour le PSG et Séville

Munir El-Haddadi et Pablo Pérez entrent en jeu pour Séville en lieu et place de Youssef En-Nesyri et Nemanja Gudelj. Abdou Diallo, Arnaud Kalimuendo, Teddy Alloh et Xavi Simons entrent pour le Paris Saint-Germain. Ismaël Gharbi, El Chadaille Bitshiabu, Layvin Kurzawa et Eric-Junior Dina Ebimbé.

Mi-temps !

Séville mène à la pause grâce à une réalisation de son milieu croate Ivan Rakitic sur penalty (40e). Dominateurs, les Andalous ont eu la maîtrise technique. Le PSG a eu du mal à imposer son jeu et s'en est souvent remis à Julian Draxler et Achraf Hakimi pour apporter le danger.

45e +3 | Corner frappé sur la droite par le PSG vers le premier poteau. Ander Herrera dévie de la tête devant le but mais n'accroche pas le cadre.

45e +2 | Percée sur la droite d'Achraf Hakimi qui déborde et centre vers le premier poteau. Nemanja Gudelj se jette pour contrer en corner.

45e +1 | Faute de Julian Draxler dans le camp de Séville sur Karim Rekik. Les Andalous peuvent éloigner le danger.

2 minutes de temps additionnel !

45e| Corner frappé sur la droite et qui est dévié par la défense de Séville vers l'entrée de la surface. Ismaël Gharbi contrôle et frappe mais il est contré par la défense.

44e | Servi en retrait et pressé haut par Ismaël Gherbi dans sa surface, José Angel se manque et concède un corner.

43e | Tacle engagé d'Ismaël Gharbi au milieu du terrain sur José Angel. Le jeune parisien est logiquement averti.

42e | Conséquence de ce but, le Paris Saint-Germain évolue un cran plus haut et tente de construire dans le camp adverse.

41e | Dominateur, le Séville FC prend logiquement l'avantage au tableau d'affichage. Désormais mené, le PSG sera attendu sur sa capacité de réaction.

40e | Ivan Rakitic ouvre le score pour Séville (1-0) !

Ivan Rakitic décide de prendre un court élan et place le ballon sur la gauche du but francilien. Parti à droite, Keylor Navas est finalement battu.

39e | Ivan Rakitic se saisit du ballon et se prépare à frapper en faveur du Séville FC.

38e | Touché, l'attaquant marocain de Séville Youssef En-Nesyri reçoit des soins.

37e | Carton jaune pour Keylor Navas auteur d'une faute sur Youssef En-Nesyri.

37e | Penalty pour Séville !

Trouvé dans la profondeur par Oscar Rodriguez, Alfonso Pastor sert dans le dos de la défense Youssef En-Nesyri. Arrêté dans la surface par Keylor Navas, il obtient un penalty.

35e | Sortie précoce pour Joan Jordan qui est remplacé par le jeune Alfonso Pastor.

34e | Belle passe vers la droite de la surface sévillane et Ismaël Gharbi. Au physique, José Angel s'impose et récupère le ballon avec autorité.

33e | Cette rencontre est en train de s'ouvrir. Les deux équipes trouvent un peu plus d'espace pour s'exprimer.

32e | Julian Draxler frappe fort !

Déviation dans l'axe de Mauro Icardi pour Julian Draxler légèrement excentré sur la droite devant la surface andalouse. L'Allemand place une frappe puissante qui passe au-dessus du but de Bono de peu.

31e | Bel appel de Suso côté droit qui tente de prendre la profondeur. L'ailier espagnol est finalement trop court pour contrôler.

30e | Ivan Rakitic en force !

Situé plein axe à 25/30 mètres du but parisien, Ivan Rakitic tente d'accrocher la lucarne gauche de Keylor Navas. Sa tentative est puissante mais elle passe au-dessus du but du costaricien.

29e | Le Paris Saint-Germain court beaucoup après le ballon et ne parvient pas à mettre fin à la maîtrise andalouse.

28e | Lors des phases offensives, le Séville FC prend le soin de bien utiliser la largeur et prend le temps de construire son jeu.

27e | Karim Rekik fait faute sur Achraf Hakimi dans le rond central. Rien de grave pour le Marocain.

26e | Ivan Rakitic cherche en profondeur Oscar Rodriguez mais sa passe trop appuyée est récupérée par la défense parisienne.

25e | Percussion d'Eric-Junior Dina Ebimbé sur la droite. Ce dernier se présente devant la surface et frappe. Bono capte bien le ballon.

24e | Jesus Navas provoque sur la droite et centre fort vers le premier poteau pour Séville. Bien placé, Thilo Kehrer dégage loin devant.

23e | Sur la gauche, Ismaël Gharbi provoque et tente de passer. Le jeune milieu offensif est finalement contré et retouche le ballon qui termine en touche.

22e | Le PSG a du mal à construire et poser le jeu depuis quelques minutes. Séville dicte son tempo.

20e | Début de match compliqué pour El Chadaille Bitshiabu. Le jeune joueur de 16 ans a des difficultés dans la relance.

19e | Après les deux grosses occasions parisiennes, le Séville FC impose un peu plus son rythme et presse bien plus haut le Paris Saint-Germain.

18e | Lucas Ocampos tente de basculer le jeu sur la droite et sur son coéquipier Suso. Trop appuyé, son ballon file en touche.

17e | Réponse andalouse avec Lucas Ocampos qui est trouvé dans l'axe devant la surface parisienne. Sa tentative n'impressionne pas Keylor Navas.

16e | Le Paris Saint-Germain monte tout doucement en puissance et utilise bien la verticalité.

15e | Achraf Hakimi bien trouvé !

Nouveau bon ballon de Julian Draxler dans la profondeur. Achraf Hakimi accélère, rentre dans la surface mais croise trop sa frappe sur la droite.

14e | Corner parisien botté sur la droite vers la surface. Le ballon revient sur la gauche devant le rectangle vert. Ismaël Gharbi déclenche un tir qui passe au-dessus du but andalou.

13e | Achraf Hakimi dans la profondeur !

Excellent ballon de Julian Draxler dans le dos de la défense. Achraf Hakimi arrive lancé et pénètre sur la droite de la surface. Le latéral marocain tombe sur son compatriote Bono qui détourne en corner.

13e | Plein axe, Ivan Rakitic provoque et se distingue par un joli numéro. Il tente une frappe écrasée vers la droite du but mais Keylor Navas se couche sur le ballon.

12e | Corner tiré côté gauche vers le second poteau. Dans les airs, Bono s'interpose avec autorité.

11e | Joan Jordan manque une passe en retrait. De nouveau surpris, Bono concède un nouveau corner assez bêtement.

9e | Mauro Icardi centre sur la gauche vers le second poteau sévillan. La défense andalouse intervient en deux temps pour dégager la sphère.

8e | Petite faute de Karim Rekik sur Ander Herrera dans le camp parisien. Le milieu de terrain basque du PSG grimace mais semble tenir sa place.

7e | Alors qu'on pouvait s'attendre à un 4-3-3, Séville évolue dans un 3-5-2 bien étiré avec Lucas Ocampos et Jesus Navas dans les rôles de pistons.

6e | Nouveau long ballon en profondeur d'Idrissa Gueye mais il trouve cette fois personne. José Angel récupère et relance proprement.

5e | Coup franc dans le camp de Séville suite à une main d'Achraf Hakimi. Les Andalous peuvent reprendre leur marche vers l'avant.

4e | Auteur d'une perte de balle dans son camp, El Chadaille Bitshiabu se rattrape en coupant la passe en profondeur d'Oscar Rodriguez pour Youssef En-Nesyri. Keylor Navas capte ensuite le ballon.

3e | Bon ballon vers l'aile gauche d'Idrissa Gueye. Il manque de trouver Layvin Kurzawa puisque ce dernier est surpris par le rebond. Touche pour Séville qui peut repartir de l'avant.

2e | Mauvaise passe en retrait de la part de Séville. Bono est hésitant et concède un corner.

1re | Longue phase de possession pour le PSG qui entend construire proprement en venant de l'arrière. Séville réussit à récupérer le ballon après une longue séquence francilienne.

C'est parti !

Ce match entre le Séville FC et le Paris Saint-Germain vient de débuter suite au coup de sifflet de l'arbitre. Le Paris Saint-Germain est vite pris à la gorge par le pressing andalou mais conserve le ballon.

19h59 | Les différents acteurs de la rencontre entrent sur le terrain. Le début du match est imminent.

19h58 | Les deux équipes sont dans le tunnel et se préparent à entrer en jeu, le PSG évolue en bleu et Séville porte un maillot rouge.

19h50 | Le roc EL Chadaille Bitshiabu

Aligné aux côtés de Thilo Kehrer en défense centrale, EL Chadaille Bitshiabu se présente comme le futur du PSG en défense. Seulement âgé de 16 ans, celui qui mesure 1m96 pour 95 kilos brille dans cette préparation et aura l'occasion de s'affirmer un peu plus.

19h50 | Ismaël Gharbi, la belle surprise

Milieu offensif de 17 ans, le technique Ismaël Gharbi se distingue depuis le début de la préparation. Remuant et doté d'une belle vision du jeu, le Franco-Tunisien a tapé dans l'œil de Mauricio Pochettino. Contre un adversaire solide comme Séville, il passe un bon test ce soir.

19h45 | L'échauffement s'achève tout doucement

19h40 | Le onze de Séville

De son côté, le Séville FC opte pour un 4-3-3 avec Bono dans les cages. Juste devant lui, Jesus Navas, Nemanja Gudelj, Karim Rekik et José Angel prennent place. Ivan Rakitic, Joan Jordan et Oscar Rodriguez occupent l'entrejeu. Enfin, le trio d'attaque est composé de Suso, Youssef En-Nesyri et Lucas Ocampos.

19h30 | Le banc parisien

Sur le banc, Mauricio Pochettino disposent d'options comme Abdou Diallo, Arnaud Kalimuendo, Alexandre Letellier, Xavi Simons, Bandiougou Fadiga, Edouard Michut, Kenny Nagera, Denis Franchi, Teddy Alloh, Nathan Bitumazala, Fernandez Veliz et Alexandre Fressange.

19h25 | Séville également en confiance

Les Andalous ont également bien débuté leur préparation. Après une victoire 4-0 contre Coventry City pensionnaire de Championship, Séville a battu Las Palmas ce jeudi (1-0). Devant jouer encore Aston Villa dans une dizaine de jours, l'équipe de Julen Lopetegui est un peu moins avancée dans sa préparation.

19h20 | Cinquième match pour le PSG

La préparation se poursuit pour le PSG et celle-ci est plutôt bonne pour l'instant. Avec des victoires contre Le Mans (4-0), Augsbourg (2-1) et Orléans (1-0) ainsi qu'un nul contre Chambly (2-2), les Franciliens entendent continuer leur série d'invincibilité.

19h15 | Le onze du PSG

Les Franciliens de Mauricio Pochettino se présentent dans un 4-2-3-1 avec Keylor Navas comme dernier rempart derrière Achraf Hakimi, Thilo Kehrer, El Chadaille Bitshiabu et Layvin Kurzawa. Ander Herrera et Idrissa Gueye se retrouvent dans l'entrejeu tandis que Julian Draxler et Eric-Junior Dina Ebimbe prennent les couloirs autour d'Ismaël Gharbi. Enfin, Mauro Icardi est seul en pointe.

19h10 | Le groupe du PSG

19h05 | Les joueurs sont arrivés

19h | Bienvenue à l'Estádio Algarve

Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Foot Mercato pour suivre le live commenté du cinquième match de préparation de la saison 2021//2022 du Paris Saint-Germain. Les Franciliens affrontent le Séville FC (Espagne) à l'Estádio Algarve de Faro au Portugal. Le coup d'envoi est prévu à 20h.