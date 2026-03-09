LdC, Chelsea : Enzo Fernández et Liam Rosenior lancent le choc face au PSG !

Alors que le choc de Ligue des Champions entre le PSG et Chelsea se disputera ce mercredi, Enzo Fernández a partagé son enthousiasme en conférence de presse après la victoire en FA Cup contre Wrexham : « mon rêve est de gagner la Ligue des Champions… avec le club. Nous savons ce que cela représente pour l’équipe ». Il a aussi ajouté : « nous connaissons bien l’équipe que nous allons affronter, mais nous avons confiance en nos propres forces ».

De son côté, Liam Rosenior, ancien entraîneur du RCSA et désormais à Chelsea, a également évoqué la confrontation à venir : « je trouve que le tirage au sort de la Ligue des Champions était très juste, et j’aime ça. Affronter le PSG au prochain tour n’a pas été une surprise… les garçons avaient tous le sourire en apprenant que Chelsea allait jouer contre le PSG ». Le choc est lancé !