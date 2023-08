PSG : une porte de sortie s’offre à Julian Draxler

La suite après cette publicité

Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le Paris Saint-Germain, Julian Draxler ne devrait plus rester très longtemps dans la capitale française. Si Le Parisien évoquait sa volonté de résilier son contrat - une proposition rejetée par le club - pour faciliter son départ, RMC Sport apporte de nouvelles informations ce vendredi matin.

Dans cette optique, l’Allemand de 29 ans serait dans le viseur de Crystal Palace. Le média français ajoute que de premiers contacts ont eu lieu entre le PSG et le club anglais. Oui mais voilà, si le milieu offensif des Rouge et Bleu semble emballé par l’idée d’évoluer à Londres, l’opération reste difficile à boucler, notamment au regard du salaire très conséquent de Draxler à Paris (5,5 millions d’euros par an).