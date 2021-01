La statistique impressionnante de Nabil Fekir !

Alors qu’il connaît un début de saison difficile avec son club du Betis Séville, Nabil Fekir continue néanmoins d’être l’un des atouts offensif numéro un pour son équipe. Face au FC Séville dans le derby, l’international Français (25 sélections) a une nouvelle fois provoqué un penalty. Et même s’il l’a raté dans la foulée, Fekir a commencé l’année 2021 en confirmant une statistique de l'observatoire du football CIES.

Au cours de l’année 2020, aucun joueur des cinq grands championnats n’a provoqué autant de penalty pour son équipe que l’ancien Lyonnais. Nabil Fekir a obtenu 4 fautes dans la surface adverse, c’est autant que Ciro Immobile avec la Lazio ou Kylian Mbappé avec le PSG. Dans une équipe qui a des difficultés offensivement, le joueur de 27 ans est donc précieux. Seul bémol, il a manqué ses deux dernières tentatives cette saison.

Most penalties won in 2⃣0⃣2⃣0⃣ calendar year at big-5⃣ league level? @NabilFekir 🇫🇷 (@RealBetis), @ciroimmobile 🇮🇹 (@OfficialSSLazio) & @KMbappe 🇫🇷 (@PSG_inside) at the top 😃👏 pic.twitter.com/LDwgk1174q