Ligue 1, Le Havre : les coulisses d’une adaptation réussie !

Une victoire, deux nuls, une défaite et une dixième place au championnat. Voici le premier bilan du HAC, de retour en Ligue 1 après quatorze années passées dans l’antichambre de l’élite du football français. Avant de retrouver un Olympique Lyonnais en crise, le 17 septembre prochain, le club normand peut donc passer cette trêve internationale avec le sentiment du devoir accompli, qui plus est après sa victoire glanée face au SM Caen (1-0) ce vendredi grâce à un but de Josué Casimir. Si le chemin est encore long dans une saison particulière, marquée par le passage à 18 équipes, la formation entrainée par Luka Elsner, élu meilleur coach de Ligue 2 la saison dernière, laisse entrevoir de belles promesses. Le résultat d’un mercato de haute volée et d’une formation animée par l’esprit de résilience.

Le HAC est déjà d’attaque !

Symbole d’une équipe soudée et prête à tout pour satisfaire les pensionnaires du Stade Océane, le club doyen marquait son retour dans l’élite par un nul honorable (2-2) sur la pelouse du Montpellier HSC, le 13 août dernier. Plus qu’un point précieux dans la course au maintien, ce résultat prouvait, un peu plus, la mentalité d’un groupe habitué à ne jamais rien lâcher. Souvent décisif dans les ultimes instants la saison passée, le HAC frappait encore à la Mosson, par l’intermédiaire de Samuel Grandsir, buteur sur le gong (90e). Des valeurs également présentes lors du déplacement à Rennes, à l’occasion de la 3e journée. Menés 2-0 après 25 minutes de jeu et réduit à 10 à l’heure de jeu, les Havrais trouvaient finalement les ressources nécessaires pour accrocher un nouveau point grâce au doublé de Nabil Alioui. Entre temps, le club doyen poursuivait son apprentissage de la Ligue 1 par une défaite contre Brest (1-2), et ce malgré le premier éclair de génie d’un certain Daler Kuzyaev, recruté cet été par le board normand.

Juste avant la trêve, le HAC confirmait définitivement les premières impressions positives laissées en balayant le FC Lorient (3-0) au terme d’une rencontre globalement maîtrisée et marquée par les nouvelles prouesses du duo Alioui-Kuzyaev, sans oublier les deux passes décisives du jeune Antoine Joujou, entré en cours de match. Des débuts encourageants et soulignés par Mathieu Bodmer, directeur sportif des Ciel et Marine. «On a réalisé 4 premiers matches qui ressemblent à ce qu’on voulait faire, la défaite à Brest c’est l’apprentissage de la L1 où la moindre erreur ne pardonne pas. Après face à Montpellier, une équipe quand même installée de ce championnat, on parvient à montrer un beau visage dans l’ensemble. Rennes, à 10 contre 11, on revient avec des valeurs et des vertus qui correspondent à notre groupe et puis ce match contre Lorient où on a globalement maîtrisé même s’ils ont eu des occasions sur la fin», nous confirmait ainsi l’ancien milieu de terrain du PSG.

Un collectif soudé, une mentalité de guerrier !

Comblé par cette entame de saison, le grand architecte du mercato havrais peut, par ailleurs, se satisfaire d’un secteur offensif d’ores et déjà performant, bien qu’en réglage. Avec 8 buts inscrits (3 pour le seul Nabil Alioui), le HAC dispose ainsi de la deuxième meilleure attaque du championnat à égalité avec Rennes, Reims, le PSG et à quelques longueurs de l’AS Monaco (13 buts marqués). «Ce qui est intéressant aussi c’est d’avoir des entrants performants. Contre les Merlus, Joujou entre et met deux passes décisives, Mbemba marque en fin de match. C’est positif, ça veut dire que le groupe vit bien, personne ne boude et la dynamique est bonne», ajoutait à ce titre Bodmer avant de pointer les principaux axes d’amélioration. «Pour la suite de la saison, il va falloir encore progresser dans l’intensité même si on est de mieux en mieux avec la préparation physique qui commence à être digérée. On l’a vu face à Lorient où on était encore frais dans les 30 dernières minutes. Après, il va falloir être encore plus tueur, plus efficace parce qu’en L1, tu n’as pas le droit à la moindre erreur. Il y a aussi parfois quelques relâchements défensifs coupables et ça, à ce niveau-là, ça ne pardonne pas (6 buts concédés après 4 journées, ndlr)».

Une chose est sûre, le retour du HAC en Ligue 1 s’avère, pour l’heure, une belle réussite et le mercato réalisé par Mathieu Bodmer, Mohamed El Kharraze et Julien Momont au cours de l’été pèse, plus que jamais, dans la balance. «Les clubs ayant un soutien important, des valeurs fortes, une identité très marquée sont des clubs où les joueurs se donnent à fond. Aujourd’hui, nous avons cela», précisait dans cette optique Luka Elsner. Car, malgré des contraintes financières non négligeables et certaines obligations fixées par Vincent Volpe, président actionnaire du Havre, la cellule de recrutement normande n’a pas chômé ces dernières semaines. Très actif sur le marché des transferts, le club normand semble même d’ores et déjà mieux armé que certains de ses concurrents (Metz, Clermont, Nantes, Toulouse). Après le départ de Victor Lekhal, titulaire indiscutable au milieu de terrain et meilleur buteur (6 buts) du Havre la saison dernière, vers le Qatar, Mathieu Bodmer et ses équipes n’ont, en effet, pas tardé à réagir. Pour le remplacer, Rassoul Ndiaye (21 ans), recruté pour un peu plus d’un millions d’euros en provenance de Sochaux, et l’international russe Daler Kuzyaev (30 ans), arrivé libre du Zénith Saint-Pétersbourg, ont ainsi posé leurs valises dans la ville portuaire. Et ce n’est pas tout…

Le fruit d’un mercato intelligent…

Passé par Nantes et le Genoa, Abdoulaye Touré est lui aussi arrivé pour renforcer l’entrejeu havrais. À noter par ailleurs, les arrivées libres des expérimentés Yoann Salmier (30 ans) et Loïc Nego (32 ans) dans le secteur défensif. Enfin devant, Le Havre - qui peut désormais compter sur Kandet Diawara, ailier gauche passé par l’APOEL Nikosia et le jeune sénégalais Issa Soumaré (22 ans), auteur de 6 buts et 5 passes décisives la saison dernière en prêt à Quevilly-Rouen - s’est également offert deux gros coups dans les dernières heures du mercato. Emmanuel Sabbi est ainsi arrivé en provenance d’Odense avant d’être rejoint par un visage bien connu de la Ligue 1 : Mohamed Bayo, prêté une saison par le LOSC. Un mercato mêlant jeunesse et expérience, à l’image de Loïc Nego - qui a déjà disputé les barrages de la Ligue des champions et la Ligue Europa sous les couleurs du MOL Fehérvár (D1 Hongroise) - ou encore Daler Kuzyaev, fort de 46 sélections sous les couleurs de la Sbornaïa. Le tout sans oublier de prolonger certains cadres, tels que Christopher Opéri, impressionnant dans son couloir gauche, ou encore Arouna Sangante, véritable pilier de la défense havraise lors du précédent exercice et désormais lié au club jusqu’en juin 2026.

«On ne voulait pas être un choix par défaut. On est content des choix effectués, content de ce mercato et surtout très content parce qu’on a des supers mecs, un super état d’esprit, l’équipe est soudée, travaille et aujourd’hui, ça se voit sur le terrain», avouait, dans cette optique Mathieu Bodmer, grand architecte de cet été fructueux. Arrivé au club en juin 2022 - au même titre que Luka Elsner, Mohamed El Kharraze, Julien Momont et Jean-Michel Roussier, président du HAC après une expérience en tant que directeur éditorial au sein de l’éphémère chaîne Téléfoot - l’ancien joueur formé à Caen a logiquement fait parler sa très grande connaissance du milieu, trouvant par ailleurs les mots justes pour convaincre certains profils inattendus. À ce titre, Daler Kuzyaev ou encore Mohamed Bayo ont notamment accepté de diminuer leurs émoluments pour rejoindre la cité portuaire. «Mohamed, comme d’autres, a lui aussi fait un effort pour venir. Il a accepté de baisser son salaire pour nous rejoindre et se relancer. Il nous manquait ce vrai 9 depuis la saison dernière», ajoutait Bodmer avant d’en dire plus sur le choix de recruter l’international guinéen (15 sélections, 4 buts).

Bayo et Kuzyaev, au service d’un club !

«Il va avoir besoin de temps pour être à 100 %. Si on a fait ce choix, c’est parce que c’est un garçon animé par le but. L’année dernière, il n’a pas eu la réussite escomptée pour différentes raisons mais il termine quand même avec 5 buts en 700 minutes environ (757, ndlr), ce qui est plutôt bien. Quoi qu’il arrive, s’il avait mis 15 buts dans la saison, il ne serait pas chez nous (rires). En tout cas, on est content, c’est un joueur important pour nous. Il a changé des choses autour de lui, il est déterminé. On l’a vu sur sa première prise de balle contre Lorient où il est attiré par le but, sur les décrochages, il apporte beaucoup aussi, il ne perd pas le ballon et on avait besoin de ce point de fixation. Il a aussi un bon jeu de tête, il va maintenant falloir trouver la bonne animation pour que tout le monde soit dans les meilleures conditions». Confiant, Mathieu Bodmer s’est, enfin, confié sur l’autre recrue star de cet été : Daler Kuzyaev. Déjà à la tête de deux réalisations, celui qui a quitté son Zenit(h) le 12 juillet dernier pourrait rapidement le retrouver sous le ciel normand, tout en amenant son expérience et sa détermination au reste du groupe.

«Physiquement il doit encore progresser, il n’est pas encore à 100 % mais il apporte beaucoup de choses par son expérience, sa vision du jeu, ses déplacements entre les lignes. Il a un gros volume de jeu et c’est intéressant pour nous. Pour le reste, il découvre le staff, il découvre ses coéquipiers mais il est très exigent, il fait 3/4h de français par semaine, il parle de mieux en mieux la langue et sur le terrain c’est une source d’inspiration. Daler, c’est le joueur qui va faire des contrôle passes à 10 mètres du but après la séance. Forcément voir un mec qui a été 5 fois champion de Russie faire ça une fois, puis deux fois puis une troisième fois, bah au bout d’un moment si tu es intelligent, tu le suis et on a l’avantage d’avoir beaucoup de garçons intelligents dans ce groupe. Il est inspirant pour nos jeunes et tu es obligé de te mettre à son niveau», constatait le dirigeant havrais qui peut, par ailleurs, s’appuyer sur des talents comme Yassine Kechta, d’ores et déjà impressionnant malgré ses 21 printemps… Prometteur, le tableau général dressé ne demande désormais qu’à être vérifié au cours des prochaines semaines. En pleine crise, l’OL est plus que jamais prévenu.