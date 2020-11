Ligue Europa : Lille gratte le nul face à l'AC Milan, Arsenal dompte Molde grâce à Pépé

Quatrième journée de la phase de poules de la Ligue Europa ce jeudi, avec une première salve de rencontres parmi lesquelles on trouvait le choc entre Lille et l'AC Milan. Un choc en guise de revanche pour les Italiens, étrillés 3-0 par le club nordiste lors de l'aller à San Siro. Lille avait l'occasion de quasiment valider son ticket pour la suite de la compétition en cas de succès. Christophe Galtier alignait en tout cas une équipe compétitive avec Yazici, auteur du triplé à l'aller, et David en attaque. Mais le début de match s'avérait compliqué, avec une difficulté à faire tourner le ballon sans le perdre. Milan n'était pas spécialement plus inspiré, mais parvenait à mieux dérouler au milieu de terrain. Le pressing lillois, et d'André plus particulièrement, offrait un ballon en or pour Yazici qui se précipitait un peu en tirant sans cadrer (11e).

Le LOSC rendait trop vite le cuir aux Milanais, les premières relances étaient rarement bonnes et cela permettait aux Italiens d'avoir la main sur la rencontre. Lille se faisait même une énorme frayeur à la 24e minute. Botman perdait le balle et offrait un 3 contre 1 à Hauge. Ce dernier temporisait trop avant d'enclencher la passe et Fonte parvenait à contrer in extremis, dans la surface ! Lille se libérait enfin un peu offensivement et mettait un peu plus d'intensité. David et Luiz Araujo s'essayaient à la frappe, le premier était contré, le deuxième tombait sur Donnarumma. Yazici prenait le dessus sur Kjaer à gauche de la surface et centrait fort devant le but, mais personne n'était sur le trajectoire (40e). Luiz Araujo alertait une nouvelle fois Donnarumma d'une nouvelle frappe du gauche bien fouettée (42e).

Lille, cueilli à froid, a bien réagi

Lille terminait bien la première période mais entamait très mal la seconde. Tonali, de son camp, lançait Rebic en profondeur. Le Croate déposait Fonte et centrait pour Castillejo qui n'avait plus qu'à pousser le cuir au fond des filets (0-1, 46e). Le LOSC était cueilli à froid dès le retour des vestiaires. Et il avait du mal à trouver des espaces dans la défense milanaise, tout en devant contenir les accélérations en contre de Rebic. Galtier décidait de sortir Yazici et Xeka pour Ikoné et Soumaré à l'heure de jeu pour relancer son équipe. Et cela marchait instantanément ! Ikoné décalait Araujo dont le centre était contrôlé par David. Contrôle dont bénéficiait Bamba, qui tirait et marquait (1-1, 65e) !

Galtier lançait ensuite l'ancien Marseillais Lihadji, à la place d'un Luiz Araujo intéressant, pour forcer la décision. Bamba avait une nouvelle opportunité de tir mais ne trouvait pas le cadre (75e). Lille souffrait en fin de rencontre, et semblait amoindri physiquement, alors que Milan terminait fort, accentuant la pression. Le score ne bougeait plus (1-1), ce qui laisse le LOSC toujours en tête du groupe avec 8 points au compteur. Dans l'autre match du groupe, le Sparta Prague l'a emporté 4-1 face au Celtic et maintient le suspense en vue des deux dernières journées. Dans les autres rencontres, à noter la victoire d'Arsenal sur la pelouse de Molde, avec un joli but de Nicolas Pépé, qui a marqué lors de ses trois derniers matches de Ligue Europa. Leicester a livré un match fou face à Braga qui s'est terminé sur un 3-3 arraché à la 95e grâce à un but de Vardy. Une réalisation qui offrait la qualification pour la phase finale aux Foxes. Match à rebondissements aussi entre Qarabag et Sivasspor, finalement remporté par le club turc sur le score de 3-2.

Les résultats des matches de 18h55

Groupe A :

CSKA Sofia 0-1 Young Boys Berne : Nsamé (34e) pour les Young Boys

Groupe B :

Molde 0-3 Arsenal : Pépé (50e), Nelson (55e), Balogun (83e) pour Arsenal

Groupe G :

AEK Athènes 0-3 Zorya Lougansk : Gromov (61e), Kabaev (75e), Yurchenko (85e sp) pour Zorya

Braga 3-3 Leicester : Al Musrati (4e), Paulinho (24e), Fransergio (90e) pour Braga ; Barnes (9e), Thomas (78e, Vardy (90+5e) pour Leicester

Groupe H :

Lille 1-1 AC Milan : Bamba (65e) pour le LOSC ; Castillejo (46e) pour l'AC Milan

Sparta Prague 4-1 Celtic Glasgow : Hancko (27e), Julis (38e, 80e), Plavsic (90+4e) pour le Sparta ; Edouard (15e) pour le Celtic

Groupe I :

Qarabag 2-3 Sivasspor : Zoubir (8e), Matic (51e) pour Qarabag ; Koné (40e sp, 79e), Kayode (59e) pour Sivasspor

Maccabi Tel Aviv 1-1 Villarreal : Pesic (47e) pour le Maccabi ; Baena (45e) pour Villarreal

Groupe J

Linz ASK 0-2 Royal Antwerp Refaelov (52e), Gerkens (83e) pour Antwerp

Groupe K :

CSKA Moscou 0-0 Feyenoord

Wolfsberger 0-2 Dinamo Zagreb : Majer (61e), Petkovic (75e) pour Zagreb

Groupe L :

Slovan Liberec 0-2 Hoffenheim : Baumgartner (77e), Kramaric (89e sp) pour Hoffenheim

La Gantoise 0-2 Etoile Rouge de Belgrade : Petrovic (1ère), Milunovic (58e) pour l'Etoile Rouge