Leeds casse sa tirelire pour Georginio Rutter !

C’est officiel ! Leeds United frappe un grand coup sur ce mercato. Actuels 14e de Premier League, les Whites comptaient, en effet, sur cette fenêtre hivernale pour se renforcer. C’est désormais chose faite avec l’arrivée de Georginio Rutter (20 ans) en provenance d’Hoffenheim. Pour s’offrir le jeune attaquant français, passé par le Stade Rennais, les dirigeants des Peacocks ont envoyé pas moins de 30 millions d’euros, un record de l’histoire du club !

« Le jeune homme de 20 ans rejoint les Whites en provenance du TSG 1899 Hoffenheim, club de Bundesliga allemande. Après avoir passé avec succès sa visite médicale, Rutter a signé un contrat de longue durée de cinq ans et demi à Elland Road, jusqu’à l’été 2028 », précise ainsi le communiqué du club pour officialiser la nouvelle. Après avoir passé la traditionnelle visite médicale, le jeune homme originaire de Plescop dans le Morbihan a signé un contrat longue durée.

Auteur de 8 buts et 4 passes décisives en 33 matches de Bundesliga la saison passée, Rutter s’est rapidement adapté à son nouvel environnement, après avoir alterné entre l’équipe première et la réserve du TSG 1899. Récemment classé 10e au classement des U21 les plus performants d’Europe selon le CIES, il s’est, en effet, davantage professionnalisé en Allemagne. Auteur de 2 buts et 3 offrandes toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, le joueur passé par l’AS Ménimur et Vannes va désormais passer un cap.

Dans un championnat réputé pour son intensité et son impact physique, Rutter va désormais pouvoir mettre en avant ses qualités. Avant-centre athlétique, rapide et technique, il va également bénéficier de Jesse Marsch, entraîneur connu pour sa capacité à lancer des jeunes dans le grand bain. Une chose est sûre, rien ne semble arrêter Georginio Rutter, auteur d’une très belle ascension depuis son départ du Stade Rennais.