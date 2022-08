Memphis Depay contrarie les plans du FC Barcelone

La suite après cette publicité

Cet été, le FC Barcelone a décidé d'employer la manière forte. En proie à des difficultés financières, le club culé, qui a vendu une bonne partie de ses actifs, doit encore réduire sa masse salariale. Plusieurs joueurs sont donc invités à s'en aller, à l'image de Frenkie de Jong pour lequel les Blaugranas multiplient les coups tordus pour le faire céder. Concernant Memphis Depay, ils n'en sont pas encore à ce stade. Mais l'objectif est bien de se séparer du Néerlandais, pourtant meilleur buteur du club l'an dernier. Malgré cela, le Barça veut le sacrifier pour récupérer quelques liquidités.

Il faut dire que l'attaquant âgé de 28 ans dispose d'une belle cote. La Juventus est intéressée à l'idée de le recruter. Une aubaine pour les pensionnaires du Camp Nou. Mais l'affaire est loin d'être gagnée. Ouvert à un départ, Memphis a toutefois de hautes exigences salariales selon Sport. Le joueur, arrivé libre l'an dernier en provenance de l'Olympique Lyonnais, a fait de gros efforts financiers pour signer en Catalogne. Il souhaite donc récupérer une partie de ce qu'il a "perdu" en obtenant un juteux contrat dans son prochain club.

Le clan Depay dicte sa loi

D'ailleurs, Sport explique que Depay n'envisage de rejoindre qu'un club de très haut niveau et qu'il n'est pas pressé. A l'heure actuelle, il n'a toujours pas trouvé d'accord avec la Juventus, qui était prête à lui offrir un contrat de 2 ans et à payer une indemnité de transfert au Barça. Les Culés ont aussi discuté de la possibilité de prolonger Memphis et de le prêter aux Turinois avec une option d'achat obligatoire de 20 millions d'euros en 2023. Seul hic, le joueur veut partir libre. Ce qui n'arrange pas les affaires des Barcelonais, qui font pression sur lui mais qui pourraient donc céder ou le vendre à très bas prix.

De quoi aider la Juventus, qui a été prévenue par le clan Memphis Depay qu'il souhaite un salaire élevé. Mais là encore, le Hollandais compte dicter sa loi. Malgré un fort intérêt de la Juve et les coups de pression des Culés qui veulent vite le vendre, le joueur, lui, prend son temps. Sport explique d'ailleurs que son entourage échange avec d'autres clubs (Tottenham) et pense qu'il peut avoir une chance de rejoindre Chelsea, un des clubs où son nom a été cité, après le départ de Timo Werner. De son côté, le Barça fait le forcing pour qu'il signe à Turin dans la semaine, histoire de s'enlever une belle épine du pied. Mais comme Frenkie de Jong, Memphis ne compte pas faire de cadeau aux Culés.