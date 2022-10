Nottingham Forest : le retour au premier plan de Serge Aurier

La suite après cette publicité

Même s'il a quitté la Ligue 1 et le PSG il y a déjà 5 ans, Serge Aurier continue de faire parler et d'être suivi. Car l'international ivoirien est un joueur qui a gardé une belle cote en Angleterre du côté de la Premier League. Depuis son passage à Tottenham, le natif de Sevran est un nom bien connu des fans et clubs anglais. Alors forcément, cet été, lorsqu'il a quitté Villarreal, le promu Nottingam Forest s'est jeté sur l'occasion pour le récupérer. S'il semblait loin de son meilleur niveau (notamment physiquement), Serge Aurier restait sur le papier un renfort intéressant pour une équipe qui joue le maintien en Championnat, surtout qu'il était libre. Alors Forest a fini par boucler ce transfert en plein milieu du mois de septembre.

« C'est une grande chance pour moi d'être ici. C'était long, mais je suis finalement là. Pour moi, la Premier League est le meilleur championnat du monde. Je suis content d'être de retour. Je connais l'histoire de ce club, c'est l'un des plus grands du pays. J'ai suivi les matches avant de venir ici. Il y a un bon état d'esprit », expliquait-il au moment de son arrivée dans un club qui venait d'enchaîner 4 défaites en 6 matches de Championnat. Mais sans préparation estivale, Serge Aurier a dû attendre avant d'être intégré au groupe et a donc dû patienter avant de faire ses débuts, profitant de la trêve pour gagner du temps de jeu avec les Éléphants de Côte d'Ivoire.

Une performance XXL contre Liverpool

Et après trois bouts de matches encourageants contre Aston Villa, Brighton et Leicester, l'ancien du PSG est monté en puissance physiquement. Son coach Steve Cooper, qui le ménageait jusqu'ici (en le sortant souvent à l'heure de jeu), décidait alors de lui faire pleinement confiance dans le choc face à Liverpool le week-end dernier. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a confirmé qu'il était bien de retour en forme. Auteur d'un match XXL sur son couloir droit, Serge Aurier a répondu présent dans l'impact physique et a grandement participé à l'exploit des siens face aux hommes de Jürgen Klopp (victoire 1-0).

«On a fait confiance à son expérience et à ses capacités, ce qui s'est avéré positif dans le jeu. Il progresse jusqu'à jouer 90 minutes complètes et c'était un bon pas en avant pour lui, car il a été impressionnant, sur et hors du terrain», expliquait d'ailleurs son coach quelques jours avant ce match. De quoi évidemment faire le plein de confiance pour lui. Et donc d'en profiter pour bluffer même la presse anglaise. « C'est sincèrement le meilleur match qu'on ait jamais vu de Serge Aurier. Absolument immense », écrivait ainsi Inewspaper après la rencontre. Reste maintenant à confirmer face à Arsenal, ce dimanche (15 heures) dans un autre choc de Premier League. Face à Martinelli et consorts, l'ancien de Lens aura fort à faire. Mais ce match pourrait bien confirmer le retour au premier plan du Sheguey Serge Aurier.