Les pépites du Real Madrid et du FC Barcelone à suivre en 2025

Toni Fernandez - FC Barcelone - 16 ans - Ailier

Buteur le plus jeune de l’histoire du Barça B du haut de ses 16 ans et quelques jours, le Catalan est un ailier droit particulièrement dangereux, qui peut jouer partout sur le front de l’attaque. S’il a les caractéristiques du joueur de couloir classique, à savoir bon dribbleur, rapide et capable de faire des différences à tout moment, il a une touche créative et une vision du jeu assez rares pour un joueur de cette position. Comme s’il était un numéro 6 ou 8 évoluant à un poste plus avancé. Aperçu sous les ordres d’Hansi Flick pendant la préparation estivale de la formation catalane, le talent de son pied gauche a pu être apprécié de tous, et il est en train de confirmer avec le Barça B en troisième division cette saison. Couvé par les formateurs du Barça, conscients du diamant brut qu’ils ont à disposition mais qu’ils doivent encore polir, Toni Fernandez a de grandes chances de montrer l’étendue de son talent en rencontre officielle avec l’équipe première au cours de cette année à venir.

La suite après cette publicité

Guille Fernandez - FC Barcelone - 16 ans - Milieu de terrain

C’est le cousin de Toni, et lui aussi fait partie des jeunes qui font la meilleure impression en interne à Barcelone. Déjà membre de l’écurie Jorge Mendes depuis ses 15 ans, il avait notamment battu le record de précocité de Lamine Yamal en débutant avec le Barça B à 15 ans et 9 mois. C’est un milieu de terrain particulièrement doué techniquement, comme c’est souvent le cas à La Masia, mais il a en plus la particularité d’être très fort physiquement pour son âge et de se projeter très facilement vers l’avant pour apporter du danger dans la surface rivale. Un profil plus "fou" et imprévisible que la plupart des joueurs qui sortent de La Masia à son poste, mais qui en fait un atout précieux pour ses coachs et qui devrait, d’ici peu, en faire une arme supplémentaire pour l’entraîneur de l’équipe première du Barça. Hansi Flick le connaît bien et l’a déjà convoqué pour l’équipe première cette saison, sans le faire débuter.

Dani Rodriguez - FC Barcelone - 19 ans - Ailier

C’est, aujourd’hui, le jeune de La Masia qui a le plus de chances de monter chez les A. Il est considéré comme le plus gros espoir de La Masia depuis des années, et on l’aurait probablement déjà vu à l’œuvre sous les ordres d’Hansi Flick s’il ne s’était pas blessé en août. Revenu fin novembre, il a déjà frappé fort avec de grosses prestations avec le Barça B. Ailier capable de jouer sur les deux côtés, c’est un excellent dribbleur, capable de faire des différences avec une facilité déconcertante. Il a un talent naturel pour éliminer des adversaires qui est de plus en plus rare et que seuls très peu de joueurs ont, à l’image de Lamine Yamal. C’est, en plus de ça, un superbe finisseur.

La suite après cette publicité

Daniel Yáñez - Real Madrid - 17 ans - Ailier-Attaquant

Il avait débuté avec l’équipe première en début de mois, entrant en jeu face à Girona en deuxième période. Et tout indique qu’on devrait le voir de plus en plus souvent sous les ordres de Carlo Ancelotti. Attaquant titulaire des U19 en Youth League, l’Espagnol est un attaquant particulièrement rapide et intelligent. Joueur de poche, il n’a pas ce profil d’attaquant de surface, et il est d’ailleurs le plus souvent utilisé côté droit de l’attaque, puisqu’il aime beaucoup décrocher pour participer au jeu ou pour déclencher des courses sur les flancs ou dans l’axe. Si son physique assez fragile avait soulevé quelques doutes au sein de certains formateurs du club, il a vite réussi à compenser tout ça en affichant une mentalité exemplaire et en étant un bourreau de travail, en plus d’être particulièrement hargneux et intense sur le terrain.

Jesús Fortea - Real Madrid - 17 ans - Latéral droit

Alors que le Real Madrid cherche un remplaçant pour un Dani Carvajal qui n’aura logiquement pas énormément de saisons devant lui, la solution pourrait déjà se trouver à la maison. Chipé à l’Atlético de Madrid, déclenchant un conflit entre les deux clubs de la capitale espagnole, il est considéré comme le jeune madrilène avec le plus de chances de se faire une place durable chez les A dans un avenir proche. Latéral particulièrement offensif, il est encensé par tous les observateurs et les spécialistes, de par sa capacité à mettre le feu sur les côtés et sa puissance physique. C’est un joueur clé de l’animation offensive de ses équipes, même s’il va devoir progresser un peu en défense pour se faire une place au plus haut niveau.

La suite après cette publicité

Joan Martínez - Real Madrid - 17 ans - Défenseur central

C’était la sensation de la présaison au Real Madrid. Alors qu’il n’avait que 16 ans seulement, il avait été retenu par Carlo Ancelotti pour faire la tournée estivale et il avait impressionné tout le monde. Malheureusement, le défenseur central s’est fait les croisés pendant cette même préparation estivale et n’a donc pas eu l’opportunité de rejouer avec l’équipe première depuis. Défenseur particulièrement grand (1m90), il utilise son physique pour dominer dans les duels et le jeu aérien. Mais pas que, puisqu’il est aussi très à l’aise techniquement. Il est aussi très bon dans la lecture du jeu et l’anticipation, et est comparé à un certain Sergio Ramos par les dirigeants du club. Une fois remis de ses pépins physiques, il devrait rapidement pouvoir être (re)lancé par l’entraîneur italien, et sa présence au club est une des raisons pour lesquelles le club ne recrute pas de nouveau défenseur central malgré les diverses blessures et absences qui existent à ce poste.