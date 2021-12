Premier League : West Ham accroché par Burnley, Leicester déroule contre Newcastle

La seizième journée de Premier League se poursuivait ce dimanche et Leicester qui restait sur une défaite 2-1 contre Aston Villa retrouvait le 19e Newcastle. Une rencontre qui a vite tourné à l'avantage des Foxes. Dominateurs, les hommes de Brendan Rodgers ont pris l'avantage avant la pause sur un penalty transformé par Youri Tielemans (38e). Au retour des vestiaires et peu avant l'heure de jeu, Patson Daka marquait suite à un bon travail d'Harvey Barnes (57e). Mieux, Youri Tielemans y allait d'un doublé et mettait son équipe à l'abri (81e) et James Maddison marquait aussi (85e). Conséquence, avec cette victoire 4-0, Leicester enfonce Newcastle et revient à six points du Big Four et de West Ham.

La suite après cette publicité

Les Hammers justement se sont cassés les dents sur Burnley. Arthur Masuaka était le premier à se montrer dangereux, mais il n'accrochait pas le cadre (13e). Issa Diop avait aussi une grosse possibilité (27e), mais la réussite fuyait les hommes de David Moyes. En seconde période, West Ham continuait de pousser, mais ni Saïd Benrhama (56e), ni Declan Rice (84e) ne trouvaient le chemin des filets. Ce match nul 0-0 n'arrange pas West Ham qui reste quatrième, mais avec un seul point d'avance sur Manchester United. De son côté, Burnley est 18e à deux points de Watford le premier non relégable.

Le classement de la Premier League