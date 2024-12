Mercato : les deux priorités du PSG sont connues

Dimanche soir, le Paris Saint-Germain va boucler son année 2024 avec un déplacement à Lens en Coupe de France. Mais si les joueurs vont profiter de quelques jours de repos avec leurs proches, Luis Enrique et les dirigeants franciliens ne vont pas chômer puisqu’ils ont un mercato d’hiver à préparer. Comme presque toutes les écuries de notre chère Ligue 1, le club de la capitale compte dégraisser avant d’investir. Ce n’est pas un secret, les pensionnaires du Parc des Princes ont déjà établi une liste avec des éléments jugés indésirables.

En haut, on retrouve Milan Skriniar. Le défenseur n’entre pas dans les plans de "Lucho" et de son staff. L’idée est de lui trouver une porte de sortie, si possible de façon définitive. La Juventus et Galatasaray, qui veut un prêt avec option d’achat, sont sur le coup. Comme lui, Randal Kolo Muani, qui n’a pas été convoqué face à l’OL et l’AS Monaco, a bien compris le message. Si l’ASM en rêve, Paris ne bradera pas son joueur acheté 90 M€ assure L’Equipe ce vendredi. Les Franciliens veulent en tirer un très bon prix.

Le PSG prépare 2 arrivées

Il faut dire que les champions de France espèrent dégraisser pour mieux pouvoir recruter en janvier 2025. Et ils ont déjà une idée claire des profils qu’ils recherchent. Comme l’été dernier, le PSG va chercher à recruter un ailier, qui apportera de la qualité et qui concurrencera notamment Bradley Barcola. Il y a quelques mois, c’est Khvicha Kvaratskhelia (Naples) qui était la priorité. Cet hiver, les Franciliens espèrent enfin se renforcer à ce poste comme Luis Enrique l’espère. Ce dernier a aussi demandé à sa direction de mettre la main sur un défenseur central droitier.

Outre le départ probable de Skriniar, l’idée de Lucho et des dirigeants est de trouver une doublure voire un concurrent à Marquinhos. Le capitaine, qui a des touches en Arabie saoudite, a 31 ans. Le PSG compte sur lui mais veut anticiper et préparer la suite. Contrairement à l’hiver dernier, où de jeunes profils sud-américains avaient été ciblés (notamment Lucas Beraldo, ndlr), Paris cible plutôt des joueurs de 25 ans ou moins, bons dans les duels et capables d’assimiler les demandes de Luis Enrique. Selon L’Equipe, un joueur de Premier League ainsi que le Lensois Abdukodir Khuzanov, comme révélé par nos soins, sont dans le viseur.