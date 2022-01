Ce que Lyon va payer pour le retour de Ndombélé

Vendu pour 60 M€ plus 10 M€ de bonus, Tanguy Ndombélé était devenu avec son transfert vers Tottenham à l'été 2019 le joueur vendu le plus cher dans l'histoire de l'Olympique Lyonnais. Sans avoir vraiment convaincu ses différents entraineurs dans le Nord de Londres, le Français pourrait retourner dans son ancien club, sous forme de prêt payant de 3 M€. Les Lyonnais devraient également prendre en charge une bonne partie du salaire de l'ancien joueur d'Amiens.

En effet, L'Équipe indique que les 3 M€ correspondent à une partie de l'amortissement annuel du joueur (12 M€). Le salaire du joueur, deuxième plus élevé chez les Spurs, s'élève à plus de 600 000€ par mois, dont l'OL prendra en charge plus de la moitié, pour un joueur qui avait éclaté sous les couleurs lyonnaises entre 2017 et 2019, disputant 96 matchs et inscrivant 4 buts. Les négociations tourneraient à présent autour de la présence ou non d'une option d'achat, que Tottenham ne semble pas désireux d'intégrer.