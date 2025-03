OM - Nantes : les notes du match

L’Olympique de Marseille devait se relever. Au sortir de la terrible défaite à Auxerre et des évènements d’après-match qui ont suivi, les Phocéens devaient s’imposer pour garder leur avance sur Nice et Monaco, tous les deux vainqueurs ce week-end. Roberto De Zerbi pouvait compter sur le retour de Balerdi, alors que Bennacer a été préféré à Rongier, derrière l’attaque Rabiot-Greenwood-Gouiri pour faire tomber le FC Nantes, désireux d’enchaîner et s’éloigner loin de la relégation.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Marseille 49 24 +23 15 4 5 52 29 14 Nantes 24 24 -14 5 9 10 28 42

Bien entrés dans leur match, les Phocéens pensaient très rapidement ouvrir le score grâce à une belle action entre Greenwood et Gouiri, conclue par Rabiot… mais Gouiri était hors-jeu pour quelques millimètres (11e). Et alors qu’on pouvait penser que la formation nantaise allait rester dans son camp, les Canaris ont même fait le jeu et auraient pu punir l’OM avec des actions de Lepenant, puis Leroux, mais Rulli était présent (17e et 19e). Le rythme est ensuite un peu retombé, mais l’OM montrait trop d’imprécision pour pouvoir inquiéter la formation de Kombouaré.

L’OM a insisté, Nantes a craqué

La deuxième période repartait sur les bases de la première, avec une équipe nantaise en confiance et qui faisait beaucoup de mal au bloc marseillais. Et sur les quelques occasions de l’OM, Greenwood, puis Gouiri se frottaient à Lopes (58e, 64e). Nantes s’est même procuré la meilleure occasion jusque-là, avec une percée de Simons pour Leroux, qui éliminait Balerdi avant de butter sur Rulli (63e). Mais après un bon ballon de Greenwood pour Rongier, l’entrant pouvait servir Gouiri dans la surface pour l’ouverture du score (1-0, 73e).

La suite après cette publicité

Par la suite, Nantes a lâché et Greenwood pouvait profiter des erreurs nantaises pour se faufiler dans la surface et enrouler dans la cage de Lopes (2-0, 78e). Les Marseillais ont fait preuve d’un bon état d’esprit pour aller chercher la victoire et gardent trois points d’avance sur l’OGC Nice, avant la réception du RC Lens. En revanche, Nantes n’a que quatre points d’avance sur Le Havre, le barragiste, et va devoir faire mieux contre Strasbourg lors de la 25e journée.

- L’homme du match : Mason Greenwood (7,5) : meilleur buteur de l’OM cette saison, l’ex-joueur des Red Devils a montré une belle disponibilité au cours du premier acte mais surtout un déchet trop important. Après une première frappe du droit non cadrée (14e), il enchaînait les séquences brouillonnes : passe imprécise (22e), nouvelle frappe hors cadre (25e), coup franc contré (34e) avant de se montrer trop peu tranchant à la finition (43e). Au retour des vestiaires, il se signalait encore mais butait sur Lopes (57e). A l’origine de l’ouverture du score de l’OM en trouvant parfaitement Rongier, son activité aura malgré tout été très précieuse. Un match à l’envie un peu plus récompensé dans le dernier quart d’heure. En solitaire et après deux contres favorables, MG10 scellait la victoire des siens d’une frappe enroulée du gauche (77e). Son 15e but en L1. Remplacé par Nadir (78e).

La suite après cette publicité

Olympique de Marseille

- Rulli (6) : une nouvelle fois aligné dans les cages phocéennes, l’Argentin a vécu un premier acte globalement tranquille. Rassurant sur ses rares interventions, à l’image de cette frappe de Lepenant parfaitement repoussée (17e), il a bien communiqué avec sa défense. Encore peu inquiété après la pause, il était toutefois déterminant sur la frappe de Leroux (63e). Sérieux.

- Merlin (6,5) : dans un rôle de piston gauche, l’ancien Nantais a fait preuve d’une belle activité. Auteur d’un premier très bon centre (7e), il n’a jamais failli sur le plan défensif (6 duels remportés sur 10 disputés, 5 ballons récupérés). Ses montées tranchantes ont surtout permis aux Phocéens de disposer d’une solution supplémentaire en phase offensive. Remplacé par Dedic (59e), qui a encore tenté d’apporter du dynamisme en faisant parler sa technique et sa fougue.

La suite après cette publicité

- Murillo (non noté) : brillant ces dernières semaines, le Panaméen débutait une nouvelle fois dans l’axe de la défense marseillaise. Solide défensivement et auteur de quelques passes tranchantes à l’image de ce service pour Rabiot en début de rencontre (14e), le numéro 62 a livré un très bon début de match avant de se blesser et de quitter ses partenaires (23e). Remplacé par Lirola (4), qui a souvent subi la technique et la vivacité de Simon. Pris en grippe par le Vélodrome sur certaines séquences, il a également tenté d’apporter offensivement. En vain. Remplacé par Luiz Felipe (78e), rassurant pour ses premières minutes avec l’OM.

- Balerdi (7,5) : suspendu contre Auxerre, le capitaine olympien faisait son retour dans le onze de Roberto De Zerbi. Face à Simon et Abline, l’Argentin a fait preuve d’une autorité certaine (12 ballons récupérés, le plus haut total du soir). Bien placé et conquérant dans les airs, il a constamment bien géré les offensives nantaises. Un match de patron.

- Kondogbia (7) : de retour à la compétition, l’ex-joueur de l’Atlético de Madrid était préféré à Cornelius pour débuter au sein de la défense à trois olympienne. Aux côtés de ses partenaires, le Centrafricain a lui aussi montré une belle solidité. Auteur de plusieurs interventions tranchantes, il n’a pas, non plus, hésité à donner de la voix pour maintenir les siens sur la même ligne. Une prestation sérieuse de bout en bout.

- Luis Henrique (4,5) : homme fort du collectif marseillais en cette saison 2024-2025, le Brésilien a une fois de plus travaillé pour ses partenaires dans son couloir droit. Mobilisé pour contrer les montées de Leroux et l’impact de Simon, le piston auriverde a cependant très peu existé offensivement au cours de cette rencontre. Un match assez frustrant.

- Höjbjerg (6) : légèrement moins impactant au cours des dernières semaines, le milieu danois n’en reste pas moins l’un des piliers de cet OM version RDZ. Face aux Nantais, il a cependant confirmé son léger coup de moins bien. Averti pour un tacle trop rugueux (37e), il n’a pas commis d’erreurs individuelles, sans pour autant briller. Plus consistant après la pause et profitant de la baisse physique des Canaris, il a retrouvé une certaine autorité.

- Bennacer (4) : arrivé en fin de mercato hivernal, l’Algérien de 27 ans, brillant pour sa première sortie avec l’OM (contre Angers), a montré un peu moins d’aisance face aux Canaris. Coupable d’une première perte de balle (8e), le natif d’Arles a souvent été pris dans le duel (4 duels remportés sur 10 disputés), commettant par ailleurs de nombreuses fautes. Trop discret après la pause, il était finalement rappelé sur le banc. Remplacé par Rongier (58e), très précieux dans l’entrejeu et passeur décisif sur l’ouverture du score marseillaise. Il a changé le cours de ce match.

- Rabiot (7) : le meilleur Marseillais au cours du premier acte. Très en vue en début de rencontre, l’ancien joueur de la Juve a surtout fait preuve d’une énorme mobilité. Fort de nombreuses courses vers l’avant, il était à la finition sur un service de Gouiri (11e) mais son but était finalement refusé pour une légère position de hors-jeu. Très précieux dans ses projections, juste techniquement et autoritaire dans le duel (6/10, 9 ballons récupérés), l’international français n’aura en revanche pas eu le même impact après la pause. Très intéressant malgré tout, à l’image de son implication défensive pour préserver le score en fin de match.

- Gouiri (7) : auteur de débuts étincelants sous le maillot marseillais, l’ancien buteur du Stade Rennais débutait encore sur le front de l’attaque phocéenne. Et il n’a pas tardé à se mettre en évidence. Tout proche d’ouvrir le score sur un centre puissant de Merlin (7e), il servait parfaitement Rabiot sur l’ouverture du score marseillaise, finalement refusée pour une position de hors-jeu de l’Algérien au départ de l’action (11e). Plus discret par la suite et souvent pris par la défense nantaise, il se signalait à nouveau sur un service de Merlin mais Palois le gênait encore (48e) avant de voir Lopes repousser sa tentative (64e). Auteur d’une nouvelle tête non cadrée (69e), Gouri libérait finalement les siens sur une offrande de Rongier (73e). Tout proche du doublé (81e, 90+1e), le facteur X de l’OM confirme ses très belles dispositions.

- Greenwood (7,5) : voir ci-dessus

FC Nantes

- Lopes (5) : le portier nantais a presque dû s’ennuyer durant le premier acte. C’est simple : l’OM n’a pas cadré une seule frappe. Sur ses rares sorties aériennes, il a fait le boulot. Il a dû attendre la 57e minute pour être sollicité et a réalisé une belle horizontale pour empêcher Greenwood de marquer. Gouiri a continué de chauffer ses gants avec une frappe que l’ex-Lyonnais a captée (64e). Opposé à l’ancien Rennais, il ne pouvait rien, déjà au sol après avoir anticipé une frappe de Rongier (73e). Greenwood est venu l’enfoncer en plaçant une frappe imparable au ras de son poteau (77e). Sûrement secoué par ces deux buts coup sur coup, il s’est bien interposé face à Gouiri (81e).

- Coco (4,5) : l’ancien joueur de Guingamp a bien verrouillé le côté droit de la défense nantaise ce dimanche soir malgré la belle activité de Merlin et Rabiot. Il s’est aussi montré capable de se projeter vers l’avant. S’il n’est pas parvenu à provoquer de gros déséquilibres, cela a eu le mérite de permettre à son équipe de mener quelques offensives. Remplacé par Thomas (80e).

- Castelletto (4,5) : comme le reste de l’arrière-garde bretonne, le Camerounais a globalement bien protégé Lopes. Défenseur le plus axial de cette ligne de cinq, il n’a pas hésité à en sortir pour venir gêner les Marseillais lorsqu’ils se trouvaient dos au but. Il a réalisé des interventions pleines d’agressivité, dans le bon sens du terme, mais à partir du moment où son équipe a craqué en seconde mi-temps, il a semblé moins à l’aise.

- Sow (5) : le Guinéen s’est montré discipliné. Presque jamais pris à défaut en première mi-temps, le joueur de 22 ans n’a pas montré beaucoup de failles au Vélodrome. Deux ombres au tableau : ses relances, puisqu’il est le deuxième Nantais à avoir perdu le plus de ballons sur ses transmissions, ainsi que son duel perdu face à Greenwood, qui le met dans le vent trop facilement avant de doubler la mise (77e).

- Pallois (6) : dans un véritable rôle de stoppeur, il a été un mur sur lequel Greenwood et les Phocéens se sont heurtés à de nombreuses reprises au cours du premier acte. Il a souvent été vu au niveau du rond central pour tenter de récupérer le ballon dans les pieds marseillais. Malheureusement pour lui, c’est cette témérité qui va coûter l’ouverture du score à son équipe, puisqu’il a laissé Rongier s’infiltrer dans la surface pour servir Gouiri (73e). Frustrant.

- Leroux (6,5) : dans son rôle de piston gauche, il a beaucoup apporté sur le plan offensif. Il a régulièrement accompagné Simon durant les attaques nantaises, se permettant quelques fantaisies, à l’image de ce double contact lui permettant d’alerter le Nigérian (45e+2), qui ne parvenait pas à conclure. En seconde période, il aurait pu être l’auteur de l’ouverture du score, mais Rulli l’en empêchait (63e). Défensivement, il a montré de la sérénité et ne s’est pas dégonflé face à Luis Henrique, du haut de ses 19 ans. Averti d’un carton jaune pour une faute sur Højbjerg (76e).

- Lepenant (4,5) : le joueur formé à Caen a rendu une copie correcte ce dimanche. Entreprenant, propre, il a aussi permis à son équipe de récupérer des ballons assez haut en venant empêcher la relance marseillaise. Il a ensuite été trop discret au cours des quarante-cinq dernières minutes.

- Chirivella (5) : le capitaine des Canaris ne s’attendait peut-être pas à pouvoir autant s’exprimer ce dimanche soir. Se projetant souvent vers l’avant, il aurait pu ouvrir le score après une frappe à l’entrée de la surface (17e). Hormis cette grosse occasion, il a montré un bon visage tout au long de la partie, baissant tout de même en régime dans le deuxième acte. Remplacé par Guirassy (80e).

- Coquelin (5,5) : au milieu de terrain, il a permis d’aérer le jeu de son équipe. Le Français s’est distingué par sa capacité à porter le cuir vers l’avant sans, presque, jamais le perdre. C’est simple : il a réussi 16 de ses 17 passes et n’a perdu qu’une seule fois le ballon. Remplacé par Amian (46e) (4), qui n’a pas réussi à créer l’étincelle qui manquait à son équipe et s’est montré assez brouillon. Averti d’un carton jaune pour une faute d’anti-jeu sur Rabiot (51e).

- Abline (5) : l’avant-centre nantais a été assez présent. S’il n’a pas été vu dans un rôle de finisseur et n’a pas été lancé dans la profondeur, il a plusieurs fois permis à ses partenaires de construire dans la moitié de terrain adverse. Il a également montré beaucoup d’envie à la récupération, n’hésitant pas à presser la défense marseillaise. Il a bénéficié de plus d’espace en deuxième mi-temps, mais n’a pas eu l’opportunité de s’en servir. Remplacé par Mohamed (70e), qui n’a clairement pas pesé sur la défense marseillaise.

- Simon (6,5) : le Nigérian s’est montré extrêmement remuant sur le côté gauche. Souvent trouvé et lancé à pleine vitesse, il est à l’origine de la première grosse occasion de son équipe grâce à une bonne passe adressée à Chirivella (17e). Tout au long de la partie, il a tenté de provoquer grâce à son dribble et est parvenu à déstabiliser la défense adverse. Remplacé par Elia (70e), qui a été trop absent.