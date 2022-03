AC Milan : Zlatan Ibrahimovic évoque sa fin de carrière et sa retraite

La suite après cette publicité

En visite au siège de Ferrari à Maranello, l’attaquant de l’AC Milan Zlatan Ibrahimovic a évoqué son avenir, lui qui est en fin de contrat en juin avec la formation lombarde mais qui pourrait prolonger une saison supplémentaire. « L'avenir reste à écrire. Je ne planifie pas. Voyons ce qui se passe. Je ne veux pas regretter d'avoir arrêté le football et d'avoir dit ensuite que je pouvais continuer à jouer au football car je le regretterais toute ma vie, vu que j'aurais pu continuer. Je veux jouer le plus longtemps possible. La réalité est que je jouerai jusqu'à ce que je voie que quelqu'un est meilleur que moi, donc je continue à jouer », a déclaré le buteur suédois de 40 ans lors d’une interview pour UEFA.com.

L’attaquant milanais a également parlé de sa future retraite et de son envie de débuter quelque chose de nouveau. « Je sais qu'un jour ça s'arrêtera, et je n'aurai plus cette adrénaline. C'est un problème pour tous les joueurs de football car vous avez de l'adrénaline lorsque vous jouez au football. Chaque jour, nous faisons la même chose. On se réveille, on se prépare, on s'entraîne, on mange et on se repose. Le lendemain, c'est la même chose. Pendant 20 ans, vous faites ces choses et vous en tirez de l'adrénaline. Alors quand soudain tu t'arrêtes, tu n'as plus cet agenda, tu n'as plus l'adrénaline. Et quand ça s'arrête, vous devez partir de là et recommencer à zéro et commencer quelque chose de nouveau », a expliqué Ibrahimovic qui a disputé 22 matches cette saison avec les Rossoneri, inscrit huit buts et délivré deux passes décisives.