Barça : Xavi répond aux critiques

En conférence de presse avant d’affronter les Unionistas de Salamanca ce jeudi soir en 8e de finale de la Coupe du Roi (coup d’envoi à 19h30), l’entraîneur du FC Barcelone Xavi Hernandez a tenu à répondre aux nombreuses critiques à son égard, notamment après la lourde défaite en finale de la Supercoupe d’Espagne face à l’ennemi juré madrilène : «je pense que toutes les opinions sont respectables. Quand le club vient me chercher au Qatar, il me dit que nous sommes dans une période compliquée et que nous l’avons revitalisée.Je suis calme, avec trois titres devant moi et avec le même enthousiasme qu’au premier jour. Je sais où je suis, je connais parfaitement le club.»

Toujours face aux journalistes, le technicien catalan de 43 ans a conscience des attentes des supporters chez un cador tel que le Barça, avec la pression de remporter des titres chaque saison. «C’est normal, nous sommes le Barça et il s’agit de gagner. Le jour de Madrid, en Liga, nous avons très bien joué, mais il s’agit de gagner. Si vous regardez la vidéo de Luis Aragones, il s’agit de gagner, de gagner et de gagner encore. Si nous ne gagnons pas et que nous ne remportons pas de titres, il y aura des conséquences, mais comme nous avons gagné et que nous avons remporté des titres, je suis toujours là. Je ne sais pas quelle réalité vous voyez, mais c’est la mienne.»