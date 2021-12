BL : l'Eintracht Francfort domine le Borussia Mönchengladbach dans un match animé

La 16e journée de Bundesliga se poursuivait ce mercredi avec un match sous haute pression entre l'Eintracht Francfort (10e) et le Borussia Mönchengladbach (13e). Le perdant se retrouvait de facto en mauvaise posture. Après trois lourdes défaites de rang (4-1 contre Cologne, 6-0 contre Fribourg et 4-1 contre le RB Leipzig), les Fohlen débutaient mieux et Joe Scally permettait à Florian Neuhaus d'ouvrir le score (1-0, 6e). Cependant, l'Eintracht se reprenait juste avant la pause avec une réalisation de Rafael Borre (1-1, 45e).

De mieux en mieux, les Adler poussaient au retour des vestiaires et Jesper Lindstrøm y allait de son but (2-1, 50e). Un court avantage puisque Ramy Bensebaini égalisait peu de temps après sur penalty (2-2, 54e) mais Daichi Kamada redonnait l'avantage à l'Eintracht quelques secondes plus tard (3-2, 55e). Terminant à 10 contre 11 suite à l'expulsion de Tuta (70e), l'équipe d'Oliver Glasner s'impose 3-2 et remonte à la septième place de Bundesliga à deux points du Top 4. De son côté, le Borussia Mönchengladbach s'enfonce dans la crise.

