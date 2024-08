PSG : la réponse amusée d’Achraf Hakimi après le départ de Kylian Mbappé

Buteur et passeur décisif lors de la démonstration du PSG (6-0) contre le Montpellier HSC à l’occasion de la deuxième journée de Ligue 1, Achraf Hakimi a lui aussi été l’un des grands artisans d’une soirée parfaite dans la capitale française. Présent en zone mixte après la rencontre, le latéral marocain a logiquement affiché sa satisfaction.

Relancé sur le fait de savoir si ce PSG-là était plus performant que celui de l’ère Mbappé, le joueur de 25 ans - amusé par la question - n’a cependant pas souhaité en dire plus. «Non, vous cherchez les polémiques», a simplement rétorqué l’intéressé d’un ton rieur. Une chose est sûre, sans le Bondynois, les champions de France ont déroulé et prouvent leur capacité à performer malgré cette page désormais tournée.