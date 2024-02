Brahim Díaz envoie Jude Bellingham aux oubliettes, le FC Barcelone fixe le prix de Frenkie de Jong

Brahim Díaz régale le Real Madrid

En Espagne, le match de la soirée en Ligue des Champions c’était RB Leizpig contre le Real Madrid ! Et comme souvent, c’est le club madrilène qui en est sorti vainqueur sur le score de 1-0. Et les Madrilènes peuvent remercier un joueur ce matin, c’est Brahim Díaz ! En l’absence de Jude Bellingham, blessé, le milieu de terrain a fait parler la poudre avec un but magnifique pour le seul but du match. Marca exagère à peine en placardant sur sa Une que c’est «un génie» ! «Brahim invente un but maradonien à la 49e mais quitte le terrain blessé à la 82e. Il devance quatre joueurs de Leipzig et termine d’une frappe parfaite. Lunin réalise son meilleur match pour Madrid avec neuf arrêts. L’équipe d’Ancelotti remporte sa septième victoire en sept matches dans cette édition de la Ligue des Champions.» Pour l’autre journal madrilène, AS, cette victoire est venu «par la magie. Un but génial de Brahim Díaz , sorti sur blessure, a permis à une équipe madrilène terne de voir les qualifications pour les quarts de finale.»

La suite après cette publicité

De Jong sur le départ du Barça ?

Dans l’actualité du FC Barcelone, un cadre de l’équipe pourrait claquer la porte cet été, c’est Frenkie de Jong ! Comme l’annonce Mundo Deportivo sur sa Une ce matin, le Néerlandais doit «décider» ! «Le Barça veut que Frenkie réponde à sa proposition de prolongation pour avoir une vision sur l’avenir. Et, au cas où il préférerait partir, le club blaugrana réclame un chèque de l’ordre de 100 M€», indique le journal catalan ! Sauf que dans sa proposition de prolongation, le Barça a fait une offre au joueur où il doit revoir ses émoluments à la baisse s’il désire réellement s’inscrire sur la durée. Un jeu qui peut être risqué. Dans ses pages intérieures AS estime que «De Jong pourrait se volatiliser» ! «Il y a à nouveau des rumeurs de transfert, qui cette fois pourraient avoir le feu vert du joueur pour quitter le club. Frenkie est en passe de vivre une autre saison sans devenir le leader de l’équipe blaugrana», juge le média madrilène. Selon certains observateurs, le milieu de terrain n’a pas donné sa pleine mesure au Barça et il serait temps de partir pour lancer un nouveau cycle… Affaire à suivre !

À lire

PSG - Real Sociedad : les compositions probables

«Mbappé est l’arme anti-Real»

En France, le dernier représentant de la Ligue 1 en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain, reçoit la Real Sociedad, ce soir, au Parc des Princes pour ce 8e de finale aller ! Le journal L’Équipe s’amuse, un peu, de l’actualité de Kylian Mbappé et de son avenir pour titrer ce matin que «Mbappé est l’arme anti-Real» ! «Avec déjà trente buts à son actif en club cette saison, l’attaquant porte les espoirs du PSG, qui entend prendre une option sur la qualification dès ce soir.» Le journal ne veut «pas de blague. Le PSG s’avance vers ce 8es dans le costume de favori, face à une Real Sociedad en méforme. Il doit profiter de l’aubaine», exhorte le quotidien sportif. Pour Le Parisien, il faut «marquer les esprits et des buts, c’est le grand défi du PSG face à la Real Sociedad !» Pour Marca, la Real Sociedad va «à la conquête de Paris» !