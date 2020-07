Vente OM : les discussions ont démarré entre McCourt et Wingate !

La semaine dernière, à l'occasion de son passage réussi devant la DNCG, l'actionnaire majoritaire de l'Olympique de Marseille Frank McCourt avait rappelé au gendarme des finances du football français que son club n'était pas à vendre, malgré les sorties médiatiques très remarquées de Mourad Boudjellal et de Mohamed Ajroudi, deux hommes porteurs d'un projet de rachat.

Une information faisant ainsi écho au discours similaire tenu par le président olympien Jacques-Henri Eyraud. «Je remercie toujours les gens qui portent un intérêt, y compris financier, pour l'Olympique de Marseille. Néanmoins, nous ne sommes pas intéressés par la cession. L'OM n'est pas à vendre». Sauf qu'entretemps, l'équipe d'Ajroudi a bien concrétisé son intérêt pour l'OM en mandatant la banque française Wingate pour négocier avec le clan McCourt.

Ajroudi ne veut pas payer 700 M€

Ensuite, Boudjellal avait fait savoir qu'il allait désormais se faire plus discret dans les médias, afin de laisser place au secret des affaires. Eh bien, selon Le Parisien, cette phase vient bel et bien de débuter. Cela ne signifie pas que le rachat est en route, nous vous avons d'ailleurs expliqué récemment les différentes étapes concernant une telle opération, mais le quotidien affirme que les discussions ont démarré entre la banque d'affaires et le propriétaire de l'OM.

Ce dernier aurait fait savoir que son OM n’était pas à vendre, histoire de montrer à Wingate qu’il ne comptait pas brader le club. Néanmoins, Le Parisien indique que Mohamed Ajroudi n’aurait pas l’intention de payer les 700 M€ (300 M€ pour MCCourt, 200 M€ pour éponger les dettes et 200 M€ pour le mercato) évoqués dans les médias. Une somme jugée excessive. La suite au prochain épisode.