Strasbourg espère toujours Habib Diallo

Un an après son départ à Al-Shabab (Arabie saoudite) contre 18 millions d’euros, Habib Diallo se rapproche d’un retour en France. Ces derniers jours, nous vous révélions un intérêt de Strasbourg et de Brest pour l’international sénégalais (30 sélections, 7 buts), auteur de 6 buts et 3 passes décisives en 30 rencontres de Saudi Pro League l’an passé.

La suite après cette publicité

Toujours selon nos informations, le Racing continue de creuser la piste et a avancé ses pions ces derniers jours pour tenter d’obtenir le prêt du joueur de 29 ans. Mais les négociations ne sont pas simples avec Al Shabab qui attend certaines conditions pour laisser partir son attaquant. Mais la récente arrivée au club du serial buteur marocain d’Al Ittihad Abderrazak Hamdallah pourrait faire évoluer le dossier dans le bon sens pour Diallo.