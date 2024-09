OM - Nice : Marcel Desailly et Mamadou Niang honorés

L’OM veut faire la part belle à ses légendes. Marcel Desailly (56 ans) et Mamadou Niang (44 ans), deux anciens très grands joueurs du club phocéen seront présents ce samedi au stade Vélodrome, pour la rencontre face à l’OGC Nice. Selon La Provence, pour cette occasion, les deux hommes recevront le trophée de légende du club.

Un trophée qui s’inscrit dans une démarche entamée par le club olympien dans le but d’honorer ses légendes. Après l’incorporation dans l’organigramme de Jean-Pierre Papin puis Fabrizio Ravanelli, l’OM veut récompenser et s’entourer de ceux qui ont fait l’histoire du club. Niang et Desailly resteront à jamais les premiers, à recevoir ce trophée.