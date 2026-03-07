Toulouse - OM : les compositions probables

L’OM a une double revanche à prendre dans cette 25e journée de Ligue 1. Avec lui-même déjà après avoir été sorti en quart de finale de la Coupe de France mercredi dernier aux tirs au but après avoir mené deux fois au score, mais aussi sur Toulouse, l’adversaire qui l’a éliminé au Vélodrome. Cette "seconde manche" a cette fois lieu au Stadium Municipal ce samedi à 21h05 et a elle aussi une certaine importance. En cas de succès, Marseille passerait devant Lyon au classement.

La suite après cette publicité

Le TFC, qui n’a plus gagné à domicile en championnat depuis le 17 janvier, ne se laissera pas faire. Carles Martínez Novell espère bien rééditer un coup en alignant Restes cette fois dans les buts, lui qui a cédé sa place à sa doublure Kjetil Haug il y a trois jours. Le reste devrait ressembler peu ou prou à l’équipe qui s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe de France. On retrouverait notamment une défense à trois avec Sidibé, Nicolaisen et McKenzie, puisque le redoutable Cresswell s’est blessé pour un moment à l’ischio.

La suite après cette publicité

quels changements pour Beye ?

Dönnum et Methalie sont pressentis pour évoluer dans les rôles de pistons sur les côtés. Casseres pourrait faire équipe avec Demba Diop dans l’entrejeu pour laisser les responsabilités offensives au trio Hidalgo-Gboho-Emersonn. La défense marseillaise, à la peine dans la semaine, sait à quoi s’attendre et devra se méfier des coups de pied arrêtés adverses. Rulli jouera à nouveau dans le but protégé par une ligne de 3 cette fois, où évolueraient Pavard, titulaire pour la première fois avec Beye, un Balerdi particulièrement chahuté après ton tir au but manqué, et Medina. Aguerd est diminué et absent.

Dans ce 3-4-3, Weah et Emerson débuteraient sur les ailes et un cran plus haut, à hauteur du milieu de terrain où Kondogbia sortirait du onze. Pour accompagner Hojbjerg, le nouveau capitaine officiel, on retrouverait Timber, de retour dans le groupe. L’absence de Nadir enlève une carte offensive au technicien marseillais. Il n’y a pas trop de suspense non plus. Greenwood et Paixao commenceront en soutien d’Amine Gouiri, lui aussi de retour, et sans doute préféré à Aubameyang, en pointe.