La dernière offre du Bayern Munich pour João Palhinha

Le dossier João Palhinha ne devrait plus s’éterniser au Bayern Munich. Piste de longue date du Rekordmeister, le Portugais, actuellement à l’Euro, est décidé à rejoindre le dernier troisième de Bundesliga. Mais le club allemand peine à s’entendre avec Fulham, qui ne compte pas brader le milieu de terrain de 28 ans.

Comme l’indique Sky Sport, le Bayern va dégainer une deuxième et dernière offre pour s’offrir les services du joueur lié jusqu’en 2028 avec les Cottagers. La première, refusée, tournait autour de 40 millions d’euros. La nouvelle a été rehaussée, et les Munichois proposent désormais 46 millions d’euros. Le média allemand précise que le Bayern n’ira pas au-delà de cette offre, mais les négociations avancent dans le bon sens et la tendance est à l’optimisme. À prendre ou à laisser pour Fulham.