OL : l'entraîneur que voulait vraiment Juninho à son retour

La page Juninho directeur sportif est désormais tournée à l'Olympique Lyonnais. So Foot revient en longueur sur le passage du Brésilien dans les hautes sphères du club rhodanien. Et on apprend notamment que Sylvinho, qui s'est avéré être une erreur de casting, n'était pas son premier choix. L'ancien spécialiste des coups francs espérait pouvoir attirer dans ses filets Fernando Diniz.

«Nous avions commencé à échanger en amont, il aimait ce que mes équipes proposaient. Juninho avait un peu la même vision du football que moi : dominer dans le jeu, bien jouer, gagner tout en plaisant aux supporters», a expliqué le technicien brésilien de 47 ans, passé sur le banc de l'Athletico Paranaense, Fluminense, São Paulo, Santos ou encore Vasco da Gama. Seulement, ce dernier n'avait pas les diplômes requis pour officier en Europe. La suite, on la connaît...