Le PSG prête Abdou Diallo à Leipzig

Un autre indésirable quitte le navire du Paris Saint-Germain et il s'agit d'Abdou Diallo. Le natif de Tours s'est engagé avec le Red Bull Leipzig sous la forme d'un prêt. Une page se tourne donc pour le joueur dont le passage dans la capitale française aura été décevant. En trois saisons, il n'aura disputé que 75 rencontres pour seulement 5 349 minutes et 5 petites passes décisives. Des statistiques anecdotiques pour le PSG et le joueur de 26 ans.

Après ses expériences à Mayence et au Borussia Dortmund, le Sénégalais va donc retrouver la Bundesliga, alors qu'il était lié au club parisien jusqu'en 2024. Le champion d’Afrique 2022 a trouvé un nouveau projet pour se relancer. Logiquement, il devrait être titulaire en Allemagne. En ce qui concerne la transaction entre les deux clubs, il s'agit un prêt avec option d’achat. Les sommes n'ont pas été dévoilées.

Une vague de départs inespérés

«Le RB Leipzig engage Abdou Diallo en prêt pour un an. Le défenseur passera du PSG aux Red Bulls jusqu'à l'été 2023», peut-on lire sur le communiqué de presse. Le défenseur a ensuite commenté : «je suis très heureux de faire partie de cette équipe solide et maintenant de pouvoir jouer sous le maillot Leipzig». Indésirable à Paris, il a donc quitté le navire. C'est d'ailleurs le premier mercato estival du Paris Saint-Germain durant lequel autant de joueurs quittent le club de la capitale. Une première victoire en attendant les résultats sur le terrain. Avec le transfert d'Abdou Diallo au Red Bull Leipzig, c'est un nouveau très beau coup réalisé par Luis Campos et la direction sportive parisienne.

Bonjour, @Abdou_diallo_!#RBLeipzig verpflichtet Abdou #Diallo leihweise für ein Jahr. Der Abwehrspieler wechselt bis Sommer 2023 von @PSG_inside zu den Roten Bullen.



"Ich freue mich sehr, Teil dieser starken Mannschaft zu werden und jetzt im #RBL-Trikot auflaufen zu können!" — RB Leipzig (@RBLeipzig) September 1, 2022

Il y a déjà eu les départs d'Ander Herrera à l'Athletic Bilbao, d'Éric Junior Dina Ebimbe à l'Eintracht Francfort, d'Arnaud Kalimuendo à Rennes, de Georginio Wijnaldum à l'AS Rome, de Thilo Kehrer et d'Alphonse Aréola à West Ham, et désormais de Layvin Kurzawa à Fulham en prêt. Mauro Icardi, Julian Draxler et Idrissa Gueye ne seraient pas loin non plus d'avoir trouvé un nouveau point de chute. On parle de Benfica pour l'Allemand, de Galatasaray pour l'ancien Interiste et d'Everton pour le milieu de terrain parisien. Affaire à suivre donc...