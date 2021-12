Tirage Ligue des Champions : le Real Madrid est fou furieux !

Cette mauvaise blague ne passe pas du tout chez les Merengues. Petit retour en arrière. Sur les coups de 12h30, le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions était enfin lancé. Et rapidement, la Casa Blanca était fixée en héritant du Benfica, le tombeur du FC Barcelone.

La suite après cette publicité

Leader incontesté de Liga et de son groupe de Ligue des Champions, le club merengue se frottait les mains après ce tirage plutôt clément. Et puis l’invraisemblable s’est produit. Suite à une incroyable erreur de manipulation liée à une erreur informatique, le résultat de ce premier tirage au sort a été déclaré nul par l’UEFA qui a donc procédé à un deuxième tirage.

« Falsification flagrante »

Et là, les Madrilènes ont moins rigolé. Dernière équipe à être tirée, la Casa Blanca est cette fois-ci tombée sur le Paris Saint-Germain. Certes, l’équipe de Mauricio Pochettino possède plusieurs stars mondiales dans ses rangs, mais ses prestations n’en font pas vraiment le grand favori au sacre final. Mais à Madrid, on ne décolère pas. Avant même la tenue du nouveau tirage, AS indiquait que le géant espagnol était fou de rage.

En clair : Madrid considère que les erreurs commises par l’UEFA ont été faites après le tirage Benfica-Real Madrid et donc que seules les affiches importées par ces erreurs étaient à refaire. « C’est une falsification flagrante (du tirage) », indiquait même une source du club à 20 Minutes Espagne. Pas de quoi faire changer d’avis l’instance dirigeante du football européen qui a décidé de refaire intégralement le tirage. Et nul doute que ça va râler encore plus dans les bureaux du Bernabéu après avoir hérité du PSG…

Retrouvez le tirage au sort intégral des 1/8es de finale de la Ligue des Champions