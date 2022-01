Billal Brahimi quitte Angers pour l'OGC Nice

Comme nous vous l'annoncions il y a deux jours, l'ailier gauche franco-algérien Billal Brahimi quitte l'Angers SCO, qu'il a rejoint l'été dernier, et signe en faveur de l'OGC Nice pour un montant évalué à un peu plus de 10 millions d'euros selon nos informations. L'international U19 évoluera dans le quatrième club français de sa carrière après Reims, Le Mans et Angers.

«Puissant, technique et doté d’une grosse capacité de projection vers l’avant, Brahimi a fait ses classes en Angleterre, dans l’académie de Middlesbrough. Revenu dans l’Hexagone à Reims en 2019, il explose la saison passée au Mans, en National, où il est prêté. Dans la Sarthe, il inscrit 12 buts et délivre 10 passes décisives en 34 rencontres. Brahimi s’apprête désormais à porter le maillot rouge et noir, sous les ordres de Christophe Galtier. L’OGC Nice lui souhaite la bienvenue !», peut-on lire dans le communiqué.