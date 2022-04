Ligue 1 : roi du derby contre Lorient, Rennes remonte sur le podium

Le Paris Saint-Germain officiellement sacré champion de France pour la dixième fois de son histoire, la 34ème journée de Ligue 1 se poursuivait ce dimanche à 13 heures avec une affiche entre le Stade Rennais (4e, 56 pts) et le FC Lorient (15e, 34 pts). Au Roazhon Park, les hommes de Bruno Genesio pouvaient ainsi reprendre la troisième place actuellement occupée par l'AS Monaco, vainqueur de l'ASSE samedi (4-1). Une rencontre importante pour le club breton, toujours en course pour se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Rendez-vous également décisif pour les Merlus qui souhaitaient profiter de ce derby breton pour se donner de l'air sur la zone de relégation. Pour cette rencontre, le SRFC se présentait en 4-4-2 avec un duo Guirassy-Terrier en pointe. De son côté, Christophe Pélissier optait pour un 4-3-3 où Monconduit et Boisgard accompagnaient Koné sur le front de l'attaque lorientaise.

La suite après cette publicité

Invaincu depuis 10 rencontres dans le derby breton, le Stade Rennais, qui restait sur deux défaites consécutives en championnat, prenait rapidement le contrôle du jeu au Roazhon Park et se montrait dangereux aux abords de la surface lorientaise. Rigoureux défensivement à l'image de leur dernière sortie gagnante contre le FC Metz (1-0), les Merlus coulissaient cependant parfaitement pour bloquer les offensives rennaises. Dominateurs, les coéquipiers de Tait accentuaient la pression et allaient être récompensés peu après le quart d'heure de jeu. Profitant d'un centre dévié de Terrier, Bourigeaud plaçait une reprise limpide du droit qui venait se loger sous la barre de Dreyer (1-0, 17e). Porté par cette ouverture du score, Rennes repartait à l'attaque et réalisait le break dans la foulée... Trouvé côté gauche après un contre favorable, Terrier, très actif dans les premiers instants, concluait d'un plat du pied droit plein de sang-froid (2-0, 19e) pour signer son 21e but de la saison en L1.

Rennes s'offre une manita dans le derby !

En contrôle (70% de possession de balle au cours du premier acte) et jamais inquiétés défensivement, les Rouge et Noir continuaient d'imprimer leur rythme et menaient logiquement à la pause. Au retour des vestiaires, la physionomie restait la même et les coéquipiers de Majer corsaient rapidement l'addition. Sur un centre parfait de Bourigeaud, Traoré surgissait au premier poteau pour couper victorieusement la trajectoire du ballon (3-0, 47e). Maîtres des débats, les Rennais allaient pourtant terminer cette rencontre à dix. En position de dernier défenseur, Aguerd retenait Laurienté, lancé en profondeur, et se voyait directement expulsé par Benoît Millot (58e). En infériorité numérique, Bruno Genesio apportait du sang frais avec les entrées de Laborde et Martin qui permettaient aux locaux de garder la mainmise sur cette rencontre beaucoup moins rythmée en seconde période. Ne profitant pas de sa supériorité numérique, Lorient allait finalement sombrer.

Après une première parade de Dreyer sur une frappe du pied gauche de Truffert, le gardien lorientais ne pouvait que s'incliner face à la nouvelle tentative flottante du pied droit de Tait, à l'affût aux 20 mètres (4-0, 79e). Assuré de la victoire, Rennes subissait une dernière volée dangereuse de Lemoine (89e) mais gardait bel et bien sa cage inviolée avant de clore son festival offensif par l'intermédiaire de Laborde (5-0, 90+3e). Grâce à cette victoire (5-0), ne souffrant d'aucune contestation, le Stade Rennais double l'AS Monaco et retrouve sa place sur le podium de Ligue 1. Une bonne opération pour les hommes de Bruno Genesio qui prennent provisoirement trois points d'avance sur Strasbourg, en déplacement à Lille ce dimanche à 17h05. Quinzième, Lorient reste à proximité de la zone rouge et se retrouve désormais sous le menace de Troyes et Clermont qui affrontent respectivement l'OGC Nice et le SCO d'Angers à partir de 15 heures.

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI du Stade Rennais

Le XI du FC Lorient