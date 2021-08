Liga : le Real Madrid arrache le nul à Levante au terme d'un match fou

Après une victoire à Alavés en ouverture de la Liga (4-1), le Real Madrid devait enchaîner par une nouvelle victoire pour mettre la pression sur l'Atlético Madrid, leader du Championnat d'Espagne après deux journées. Pour le premier déplacement de la saison à Levante, Carlo Ancelotti a reconduit son schéma en 4-3-3 avec une charnière Nacho-Militao et Alaba-Vazquez sur les ailes. Kroos, toujours blessé, était remplacé par Valverde au milieu de terrain avec Casemiro et Isco. Devant, la BBH était présente avec Hazard et Bale sur les ailes, Benzema prenait l'axe.

Tout démarrait très bien pour les Merengues. Peu inquiété dans ce début de match, le Real Madrid a rapidement pris l'avantage sur sa première occasion de la partie. Bien lancé par Alaba, Benzema entrait dans la surface et centrait en retrait pour Bale. Le Gallois, de retour dans son ancien club, ouvrait son compteur d'une belle frappe en première intention pour donner l'avantage à Madrid (1-0, 5e).

Un Levante très efficace

Alors que Levante semblait dépassé dans ce début de match, le Real Madrid cherchait à faire le break. Dangereux ce dimanche, Bale manquait de peu le cadre d'une frappe lointaine (38e) et Benzema manquait sa tête (44e). Mis à part ce petit manque d'efficacité pour faire la différence, les hommes d'Ancelotti n'avaient pas été inquiété (aucun tir cadré pour Levante).

Mais après la pause, le Real Madrid a pourtant été contraint de tout refaire. Sur la première possession des Granotes, Melero trouvait Marti dans la surface. Le buteur de Levante pouvait reprendre sans contrôle du droit pour égaliser (1-1, 46e). Quelques instants plus tard, après un centre de de Frutos, Campana, complétement oublié par la défense madrilène, donnait l'avantage d'une superbe reprise de volée à bout portant (2-1, 57e). En moins d'un quart d'heure, le Real Madrid était déstabilisé.

Une fin de match complétement folle

La suite de la rencontre a tout simplement été délirante. Sur une contre-attaque, Casemiro trouvait Vinicius en profondeur. Le Brésilien remportait son duel devant Fernandez pour permettre au Real Madrid d'égaliser (2-2, 73e). Mais quelques minutes après l'égalisation, après une énorme erreur de remise d'Alaba, Pier pouvait conclure à bout portant et permettre aux Granotes de repasser devant (3-2, 79e). Un avantage de courte durée avant l'égalisation de Vinicius. Bien placé sur le côté gauche, le Brésilien enroule parfaitement et s'offre un doublé, avec l'aide du poteau (3-3, 85e).

Et pour pimenter cette folle soirée, Fernandez, auteur de plusieurs parades décisives, sort loin de sa surface et touche le ballon de la main (87e). Le gardien de Levante a logiquement écopé d'un carton rouge, mais le Real Madrid n'en a pas profité. Avant d'affronter le Bétis Séville, les Merengues concèdent un nul très animé et reste à la deuxième place du Championnat. De son côté, la Real Sociedad ira à Valence dans le cadre de la troisième journée.