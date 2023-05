Napoli : Aurelio De Laurentiis envoie un message à Luis Enrique

Alors qu’il ne fait plus aucun doute que Luciano Spalletti va plier bagages en fin de saison du côté du Napoli, les dirigeants napolitains s’activent en coulisses pour lui trouver un remplaçant. Et le nom qui revient le plus souvent ces dernières heures est celui de Luis Enrique. Le coach espagnol est libre depuis qu’il ne dirige plus la Roja. Sur la RAI, le président des Gli Azzurri, Aurelio De Laurentiis, a évoqué le dossier Enrique.

La suite après cette publicité

« Luis Enrique ? Il veut aller en Premier League, on rivalise avec des championnats plus attractifs que le nôtre. Je peux lui dire qu’il n’y a pas de gouffre là-bas et que la nourriture n’est pas aussi bonne que chez nous, mais plus que ça… Nous évaluons des coachs pour le 4-3-3, j’ai évalué une dizaine de profils, je vais choisir les meilleurs pour continuer le cycle ».

À lire

Naples : Luciano Spalletti sort du silence après l’annonce de son départ