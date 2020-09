PSG : Fulham en pince pour Alphonse Areola

Mais que va faire Alphonse Areola ? Ancien titulaire au Paris Saint-Germain, l'international français a été prêté la saison passée au Real Madrid. Cette année, initialement, Sergio Rico devait retourner à Séville. Finalement, le portier espagnol a décidé de s'engager avec le champion de France en titre. Cela relègue donc Areola en troisième position dans la hiérarchie des gardiens derrière Navas et donc Rico.

Le champion du Monde 2018 va donc devoir se chercher un nouveau club cette saison. Comme nous vous le révélions Rennes est très intéressé à l'idée de récupérer le dernier rempart parisien sous contrat jusqu'en 2023 et lui propose de jouer la Ligue des Champions. Mais son salaire, conséquent (700 000 euros mensuels), pose évidemment problème d'autant que les Bretons voudraient se le faire prêter. Reste à savoir si le Paris SG est ouvert à cette option.

L'Euro 2021 en ligne de mire

Mais la Bretagne n'est pas la seule destination possible. Selon les informations de L'Équipe en ce mardi matin, l'Angleterre pourrait aussi être une destination. Selon le journal, Fulham, récemment promu en Premier League et qui ouvrira le bal contre Arsenal ce samedi à 13h30, aimerait bien le récupérer. Un contact aurait même été initié entre les dirigeants londoniens et son agent, Mino Raiola.

Les Cottagers peuvent s'approcher de son salaire parisien et surtout le couple Areola aime beaucoup Londres puisqu'il y a acheté une maison l'été dernier. À 27 ans, le temps commence un peu à presser d'autant que l'Euro 2021 arrive à grands pas. Déjà dépassé par Mike Maignan pour la troisième place en Équipe de France, Areola va devoir mettre les bouchées doubles et trouver du temps de jeu et de l'exposition s'il souhaite faire partie de la liste de Didier Deschamps.