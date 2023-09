La tendance se confirme pour l’avenir d’Eden Hazard

La suite après cette publicité

Eden Hazard est toujours sur le marché. Malgré des approches cet été, notamment de clubs turcs en fin de mercato, le Belge ne semble pas décidé à rechausser les crampons pour le moment. Nous vous avons d’ailleurs expliqué qu’il est possible qu’il prenne sa retraite. C’est en tout cas la tendance actuellement, même si un retournement de situation reste possible. Silencieux depuis des semaines, le Belge est sorti du silence dans le cadre de la série documentaire "Believe" qui est consacrée aux Diables Rouges.

L’ancien de Chelsea a été interrogé sur son avenir. Ses propos sont relayés par AS. «petit à petit, il est temps de profiter de la vie avec ma famille et mes amis. Boire quelques bières Jupiler. Je serai toujours fan des Diables Rouges (de Belgique) et du beau football. J’ai toujours porté ce brassard de capitaine avec beaucoup d’honneur.» Des déclarations qui ressemble à des adieux de la part du footballeur de 32 ans.