Serie A

Inter - Juventus : les compositions officielles

Par Aurélien Bayard
1 min.
Cristian Chivu @Maxppp
Inter Milan 0-0 Juventus

C’est un des chocs de la 25e journée de Serie A : le Derby d’Italia. L’Inter, toujours leader, croise le fer contre la Juventus (une rencontre à suivre en direct commenté à partir de 20h45 sur Foot Mercato). En cas de victoire, les Nerrazzurri peuvent reprendre 8 points d’avance sur leurs rivaux de l’AC Milan, également dauphin. Pour la Vieille dame, ce serait l’occasion de monter sur le podium en attendant le match du Napoli.

Chivu compte sur un 3-5-2 dans lequel nous retrouvons le duo d’attaque Lautaro Martinez-Thuram. L’ancien Marseillais Luis Henrique est présent en tant que piston droit, sa troisième titularisation de suite. Au milieu, Zielinski et Sucic ont été préférés à Calhanoglu et Mkhitaryan. Son homologue turinois a couché un 3-4-2-1. Le couteau suisse McKennie sera positionné derrière David. Kenan Yildiz devra mettre le feu sur l’aile gauche. L’international français est titulaire en tant que latéral droit.

Les compositions officielles :

Inter : Sommer - Bisseck, Akanji, Bastoni - Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco - Lautaro, Thuram

Juventus : Di Gregorio - Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso - Locatelli, Miretti - Conceiçao, McKennie, Yildiz - David

