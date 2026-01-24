OL : le groupe contre Metz avec Niakhaté mais sans Abner et Nartey

Après un mois intense au Maroc conclu par un sacre en finale de la CAN dans un contexte dingue face au pays-hôte et une parade au Sénégal, Moussa Niakhaté est revenu à Lyon cette semaine. Alors que l’OL affronte le FC Metz ce dimanche (17h15), le défenseur sénégalais est bien présent dans le groupe lyonnais pour ce déplacement en Moselle.

Un groupe où figure Endrick, recrue phare du mercato hivernal des Gones. Recruté en début de semaine, Noah Nartey ne peut toujours pas faire ses débuts ce week-end. Pas convoqué, le milieu de 20 ans doit encore purger un match de suspension de son aventure à Brondby. Paulo Fonseca va également devoir composer au poste de défenseur gauche avec les absences de Nicolas Tagliafico et Abner, absents du groupe convoqué pour le match à Metz.