OL : le groupe contre Metz avec Niakhaté mais sans Abner et Nartey

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Moussa Niakhaté (Olympique Lyonnais) @Maxppp
Metz Lyon
Après un mois intense au Maroc conclu par un sacre en finale de la CAN dans un contexte dingue face au pays-hôte et une parade au Sénégal, Moussa Niakhaté est revenu à Lyon cette semaine. Alors que l’OL affronte le FC Metz ce dimanche (17h15), le défenseur sénégalais est bien présent dans le groupe lyonnais pour ce déplacement en Moselle.

Olympique Lyonnais
🦁 Notre groupe convoqué pour le déplacement à Metz, ce dimanche à 17h15 👊🔴🔵

#FCMOL
Un groupe où figure Endrick, recrue phare du mercato hivernal des Gones. Recruté en début de semaine, Noah Nartey ne peut toujours pas faire ses débuts ce week-end. Pas convoqué, le milieu de 20 ans doit encore purger un match de suspension de son aventure à Brondby. Paulo Fonseca va également devoir composer au poste de défenseur gauche avec les absences de Nicolas Tagliafico et Abner, absents du groupe convoqué pour le match à Metz.

