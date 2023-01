Le Real Madrid est attentif à la guerre Mbappé-Le Graët

La suite après cette publicité

«Zidane c’est la France, on ne manque pas de respect à la légende comme ça… » Avec ce tweet, Kylian Mbappé (24 ans) a plus que jamais mis le feu à l’équipe de France. En effet, l’attaquant, qui a pris la défense de ZZ, s’est attaqué au président de la FFF, Noël Le Graët, suite à ses déclarations polémiques sur Zizou. Même si NLG a présenté ses excuses, le mal est fait et il est à présent lâché de toutes parts. En Espagne, en particulier au Real Madrid, on suit de près ce conflit entre KM7 et Le Graët. C’est ce qu’annonce Defensa Central ce mardi.

La publication ibérique explique que les dirigeants madrilènes, qui n’avaient pas forcément été fans du comportement du Français lors de son bras de fer pour les droits à l’image des Bleus, sont très attentifs au nouveau clash entre Mbappé et le président de la FFF. Mais cette fois-ci, cela peut jouer en sa faveur pour s’attirer les bonnes grâces des Merengues et de leurs supporters, qui n’ont pas du tout apprécié la sortie de Le Graët. DC ajoute aussi qu’entre le PSG, où il s’est senti trahi, et les Bleus, KM7 pourrait trouver une belle porte de sortie à Madrid, où il s’éloignerait des polémiques.

