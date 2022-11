Équipe de France : Didier Deschamps met les choses au clair pour le forfait de Benzema

La suite après cette publicité

La décision est tombée. «Touché au quadriceps de la cuisse gauche, l’attaquant du Real Madrid est contraint de renoncer à participer au Mondial. Karim Benzema a été contraint d’écourter la séance d’entraînement collective, après avoir ressenti une douleur au niveau du quadriceps de la cuisse gauche», pouvait-on d'ailleurs lire dans le communiqué de la FFF. Un véritable coup dur pour les Bleus, qui devront se passer du récent Ballon d'Or, absent depuis le 19 octobre avec le Real Madrid.

Au micro de Téléfoot, Didier Deschamps a annoncé que son buteur, déjà parti du Qatar ce matin, ne serait pas remplacé. «C'est un gros coup dur, il avait tout fait pour être là et était en séance. Sur un geste anodin, l'autre jambe est devant. Il a ressenti une douleur musculaire et les examens ont confirmé une lésion trop importante par rapport aux exigences qui nous attendent. J'ai décidé de ne pas le remplacer, on a huit joueurs offensifs», a d'abord expliqué le sélectionneur des Bleus.

Bonne nouvelle pour Raphaël Varane

Avant de revenir sur les raisons de sa blessure, alors que certains reprochaient au staff des Bleus de lui avoir fait reprendre l'entraînement collectif trop tôt. «Je sais que vous êtes à la recherche de polémique, mais il ne s'est pas blessé pendant l'opposition, c'était dans le jeu, il avait fait des parties avant. Tout était sous contrôle, il passait une étape de plus. Ce n'est pas sur une accélération ou une frappe. Comme cela a été le cas pour Varane, ou pour Nkunku, qui n'avait rien. Cela peut arriver à l'entraînement. Tout avait été fait, ce n'est pas une rechute, il a un souci à l'autre jambe qui l'empêche de rester avec nous. Cela ne donne pas le sourire, on avait perdu Christopher, on était triste, là, c'est Karim», a ajouté DD.

Une nouvelle blessure importante pour les Bleus et pour Didier Deschamps, obligé de se passer de son attaque Benzema-Mbappé, après un milieu de terrain décimé et un secteur défensif touché par les pépins physiques. À ce sujet, le sélectionneur a été plus optimiste pour Raphaël Varane, également de retour à l'entraînement collectif samedi. «Mais on a un objectif, il y a un groupe de qualité. On doit tout faire sur ce premier match. Concernant Raphaël Varane ? Il sera disponible pour mardi». Avant de commencer la compétition mardi, contre l'Australie, les Bleus arrivent encore avec quelques doutes.