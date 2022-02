Athletic Bilbao - Real Madrid : les compositions officielles

Dans un remake de la dernière finale de la Super Coupe d'Espagne, l'Athletic Bilbao et le Real Madrid se retrouvent à San Mamés (une affiche à suivre en direct commenté). Les Merengues s'étaient imposés 2-0 le 16 janvier dernier, et viseront ce soir un 7ème match d'affilée sans défaite toutes compétitions confondues. De leur côté, les Basques restent sur deux défaites en finale dans cette Coupe du Roi, contre la Real Sociedad et le FC Barcelone.

Pour cette affiche, Carlo Ancelotti titularise son habituel trio au milieu de terrain. Asensio, Rodrygo et Vinicius animeront la ligne offensive. Nacho, capitaine, et Vazquez sont dans les couloirs, entourant la charnière Alaba - Militao. Côté Bilbao, Williams et Garcia sont devant dans le 4-4-2 aligné par Marcelino.

Les compositions d'équipe

Athletic Bilbao : Agirrezabala - De Marcos, Alvarez, Martinez, Berchiche - Williams, Garcia, Vesga, Muniain - Garcia, Williams

Real Madrid : Courtois - Vazquez, Militao, Alaba, Nacho - Modric, Casemiro, Kroos - Rodrygo, Asensio, Vinicius Jr