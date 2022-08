Manchester United veut proposer un échange au FC Barcelone pour Frenkie de Jong

La suite après cette publicité

Frenkie de Jong, Catalan ou Mancunien la saison prochaine ? C'est une question que bien du monde se pose depuis le début du marché estival. Le milieu néerlandais est fortement convoité par les Red Devils, où Erik ten Hag rêve de construire une équipe autour de son compatriote. Du côté de Barcelone, on semble pousser pour le vendre et renflouer un peu les caisses, surtout qu'aux dernières nouvelles, le Barça ne pouvait pas encore inscrire ses recrues, et ce malgré l'activation de plusieurs leviers.

Pourquoi le milieu formé à l'Ajax n'est donc toujours pas à Manchester United ? Tout simplement parce qu'il ne souhaite pas rejoindre l'écurie anglaise, et veut rester à Barcelone. Et ce, alors que la direction barcelonaise va devoir lui verser un salaire conséquent à partir de cette saison, et c'est en partie pour ça qu'elle souhaite se séparer de lui.

La relance à Barcelone ?

Et selon les informations du Daily Express, Manchester United aurait une proposition qui pourrait définitivement convaincre les Barcelonais de pousser De Jong vers le départ, en plus de faire baisser un peu le coût de l'opération. Ils seraient ainsi prêts à inclure Donny van de Beek (25 ans) dans le deal, alors que le Barça veut encore enrôler un milieu de terrain.

Le média indique d'ailleurs que le Barça ne verrait pas cette option d'un mauvais œil, loin de là... Depuis son arrivée à Manchester United en 2020, Van de Beek n'a jamais confirmé les espoirs placés en lui, et a eu un rôle pour le moins anecdotique chez les Red Devils. La saison dernière, il n'a joué que 550 minutes en championnat, réparties en 15 apparitions. Un rôle de joker au milieu à Barcelone pourrait l'aider à relancer sa carrière...