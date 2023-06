JT Foot Mercato : Manchester City va se faire dépouiller

Un départ par la grande porte

Ça y est, le but ultime a été atteint pour Manchester City, le club soulève enfin la Coupe aux grandes oreilles. Pour ce groupe, c’est l’accomplissement d’un long travail qui a débuté en 2016 avec l’arrivée du tacticien catalan. Pour certains, c’est aussi une manière de boucler un cycle et on pense à plusieurs cadres comme Bernardo Silva, Ilkay Gundogan ou encore Riyad Mahrez. On va commencer avec le Portugais qui est annoncé partant. Selon nos informations, le PSG a déjà proposé un contrat à son agent Jorge Mendes. Une offre officielle va être faite à Manchester City dans les prochaines semaines. Selon Téléfoot, le joueur de 28 ans a fait du club parisien sa priorité, même si ce dernier a été plus flou après la finale remportée, expliquant vouloir profiter d’abord du sacre et devoir ce qu’il va se passer dans les prochaines semaines. Son coéquipier Gundogan se trouve dans une situation similaire. En fin de contrat avec Manchester City, l’Allemand dispose de plusieurs options pour son avenir. Le Barça et le PSG ont notamment fait part de leur intérêt. Tout comme l’Arabie Saoudite qui compte bien poursuivre son mercato de stars. Une offre avec un salaire XXL devrait être faite après la finale de Ligue des Champions selon nos informations. Après la rencontre, l’intéressé a expliqué ne pas avoir pris sa décision. Enfin, Ryad Mahrez fait aussi partie des potentiels partants. Au club depuis 2018, l’Algérien pourrait céder à l’appel d’un nouveau challenge. Selon nos informations, l’ailier virevoltant est un objectif pour le club d’Al Ahli. En D2 la saison dernière, ce club mythique du continent asiatique vient de terminer Champion et évoluera donc dans l’élite du football saoudien la saison prochaine. Les dirigeants sont prêts à proposer un contrat de 3 ans même si aucune discussion n’a eu lieu pour le moment entre les deux parties. Pour rappel, le joueur est sous contrat jusqu’en 2025.

Henry reste loin de Paris

Comme nous vous l’avions révélé , le PSG étudie la possibilité de mettre un duo Julian Nagelsmann-Thierry Henry pour son banc. Concernant le tacticien allemand, les discussions sont toujours en cours. La Gazzetta dello Sport nous apprend ce dimanche que le club parisien étudie un plan B en cas d’échec : il s’agit du coach de la Juventus, Massimiliano Allegri. Le coach italien est sous contrat avec la Vieille Dame jusqu’en 2025 et dispose d’une méga offre en provenance d’Arabie Saoudite. En ce qui concerne le Français, c’est beaucoup plus flou. Henry est en contact régulier avec Nagelsmann, mais pour le moment rien de fait. Le consultant d’Amazon Prime s’est exprimé hier pour la première fois sur les rumeurs l’envoyant au PSG au micro de CBS Sports, l’autre chaîne où il est consultant. «Je vois beaucoup de gens parler pour moi alors que je n’ai parlé à personne. Et les gens parlent. Il y a récemment un journaliste qui voulait faire un article à propos de l’émission, qui était un bon article, mais à un moment, il a demandé si j’allais être ici (dans l’émission de CBS Sports) l’année prochaine et j’ai seulement répondu : "Vous savez, je vais devoir voir des contrats". Et il a utilisé ma réponse pour parler à propos des rumeurs. Pourtant il m’a posé la question sur le club et je lui ai dit que ce n’était pas vrai. Donc, je suis là pour le moment. Nous allons nous asseoir et parler». Le suspens reste entier.

Les officiels du jour

Comme nous vous l’annoncions depuis plusieurs semaines déjà, l’international espoirs suisse Bećir Omeragić rejoint officiellement Montpellier. Le jeune défenseur de 21 ans s’est engagé librement avec le club héraultais après l’expiration de son contrat avec le FC Zürich. Houssem Aouar rejoint l’AS Roma ! L’Olympique Lyonnais avait déjà confirmé son départ libre il y a quelques jours. Et bien ce dimanche, le club de la Louve a annoncé son arrivée ! Le milieu algérien a signé un bail jusqu’en 2028.