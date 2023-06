PSG : Al Hilal fait le forcing pour Marco Verratti

La suite après cette publicité

Après une saison très difficile tant sur les terrains qu’en dehors, le Paris Saint-Germain s’attend à vivre un mercato particulièrement agité cet été. Les dirigeants du club parisien s’activent d’ailleurs en coulisses pour préparer du mieux possible la prochaine saison. Alors que l’arrivée de Luis Enrique sur le banc parisien, et donc par extension le départ de Christophe Galtier, mais aussi les officialisations de plusieurs recrues dont Marco Asensio, Manuel Ugarte, Milan Skriniar et Cher Ndour, ne font plus aucun doute, ils pourraient également y avoir du mouvement dans le sens des départs. Outre un certain Kylian Mbappé, Marco Verratti est lui aussi concerné par un potentiel départ.

En effet, l’avenir de Marco Verratti continue d’être au cœur de l’actualité sportive. Le milieu de terrain italien du Paris Saint-Germain est notamment ciblé par plusieurs cadors européens comme l’Atlético de Madrid. Selon plusieurs médias espagnols, le club madrilène aurait un œil sur le milieu de terrain. Un retour en Italie avait également été mentionné quand son agent, Rafaela Pimenta, avait laissé entendre qu’un retour dans son pays natal pourrait l’intéresser. Mais ce n’est pas tout puisqu’un échange avec Manchester City a aussi été mentionné en cas d’arrivée de Bernardo Silva. Et dernièrement, l’Arabie saoudite a également ciblé le joueur de 30 ans tandis qu’Al Hilal a jeté son dévolu sur l’Italien.

Une délégation d’Al Hilal à Paris pour Marco Verratti

Sous contrat jusqu’en 2026, Marco Verratti a vécu une saison compliquée avec le Paris Saint-Germain. Privé de la Coupe du Monde avec l’Italie, le milieu de terrain a été pris pour cible par de nombreux supporters du club parisien en raison de ses performances jugées insuffisantes pour un joueur de son calibre. L’hypothèse de son départ a donc pris un certain poids ces derniers temps, à l’inverse des précédents mercatos estivaux. D’autant plus que l’Arabie saoudite, actuellement en feu sur le marché des transferts avec de nombreuses arrivées enregistrées, et Al Hilal font le forcing pour attirer celui qui symbolise l’ère QSI depuis son arrivée en 2012. Et les dirigeants du club saoudien sont passés une nouvelle fois à offensive dernièrement.

Des représentants d’Al Hilal ont en effet fait le déplacement à Paris pour parler de Marco Verratti avec leurs homologues parisiens. Même si aucune offre n’a pour l’instant été transmise, selon nos confrères de L’Equipe, le club saoudien a décidé d’envoyer une délégation, composée d’hommes forts et de personnes de confiance, pour tenter le tout pour le tout. Si tout reste à faire dans ce dossier, l’Italien ne serait pas contre un départ, ce qui pourrait faciliter les démarches. D’après le quotidien sportif, lors d’un dîner à Cannes avec Kylian Mbappé et ses coéquipiers, le principal concerné aurait fait part de ses envies de départ tout en rajoutant qu’il serait difficile de partir. Affaire à suivre donc…