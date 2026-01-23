OL : le verdict est tombé pour Nicolas Tagliafico

La soirée de jeudi aurait été parfaite pour l’OL sans la blessure de Nicolas Tagliafico. Le latéral gauche s’est fait mal en première période contre les Young Boys de Berne (1-0) et a dû être remplacé à la pause par Mangala. Un coup dur pour les Gones car le champion du monde ne sera pas de retour avant la fin février. «C’est une entorse de la cheville pour Nico, il sera absent un mois, c’est le temps qu’il faudra pour le récupérer», révèle ce vendredi Paulo Fonseca en conférence de presse.

Ce souci tombe mal car l’autre latéral gauche de l’effectif, Abner, ressent une gêne aux adducteurs et est très incertain pour le déplacement à Metz dimanche (17h15). «Il sera avec nous aujourd’hui à l’entraînement, on verra demain, mais je pense que ce sera difficile de l’avoir pour Metz», a ajouté le technicien lyonnais, qui va devoir trouver une solution en décalant un défenseur central dans le couloir, ou aligner un latéral droit à gauche.