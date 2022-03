PSG : Alain Roche énervé par les sifflets du Parc des Princes

La suite après cette publicité

L’ancien joueur du PSG Alain Roche n’a pas apprécié les sifflets du Parc des Princes dimanche pour le match face à Bordeaux (3-0) destinés notamment à Neymar et Lionel Messi. L’ancien défenseur de 54 ans, qui est aujourd'hui devenu consultant, pense que cette réaction des supporters parisiens à l’encontre des deux stars du PSG est exagérée et il s’interroge sur les conséquences qu’auront ces huées sur l’avenir du Brésilien et de l’Argentin dans la capitale française.

« Il n’y aura pas de réconciliation jusqu’à la fin de l’année quoi qu’il arrive. Neymar et Messi ? On se pose la question. Cela choque. Messi n’a jamais été sifflé avec le Barça. Je trouve que c’est exagéré et sévère. On attend beaucoup plus mais Messi vient d’arriver. On doit gagner et perdre en équipe. Je suis choqué parce que je ne m’attendais pas à ça. Je pense qu’il y aurait des huées pour tout le monde et pas simplement pour Messi et Neymar. Si on retient seulement le match à Madrid, c’est un naufrage collectif. Ce n’est pas uniquement la faute de Neymar et Messi. Je trouve ça trop dur. Il ne faut pas oublier qui sont ces joueurs. Messi reste un grand joueur et une grande personne », a expliqué Roche sur le plateau de Canal +.