Inter : le message de Beppe Marotta sur l'avenir de Lautaro Martinez

Ce n'est plus un secret. Auteur d'une très belle saison avec l'Inter (17 buts et 5 caviars en 36 apparitions toutes compétitions confondues), Lautaro Martinez est dans le viseur de plusieurs écuries européennes, et surtout dans celui du FC Barcelone. Le club catalan veut s'offrir les services de l'avant-centre argentin mais les dirigeants nerazzurri l'ont répété à plusieurs reprises : il faudra payer le montant de sa clause libératoire (111 M€) pour le recruter. Présent au micro de DAZN ce dimanche avant la rencontre contre Bologne, le directeur sportif du club Beppe Marotta a encore fait le point sur son joueur.

«Nous devons vivre avec l'aspect compétitif et le mercato. Il n'y a aucun contact avec les joueurs, nous faisons quelques évaluations, mais je pense qu'il est important de se concentrer sur le terrain. Lautaro ? Au-delà des dates et des enjeux contraignants, l'Inter ne veut pas renoncer à ses champions et à ses joueurs intéressants. Nous ne ferons des évaluations que si le joueur est prêt à partir : pour l'instant, il n'a pas exprimé ce souhait. Être un joueur de l'Inter signifie être le joueur d'une grande équipe et c'est une source de fierté», a déclaré le dirigeant âgé de 63 ans. Pour rappel, le contrat du natif de Bahía Blanca court jusqu'en juin 2023.