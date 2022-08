Nice - Strasbourg : les compositions sont tombées

La deuxième journée de Ligue 1 offre un duel assez savoureux entre l'OGC Nice et le RC Strasbourg Alsace. A domicile, les Aiglons s'articulent en 4-2-3-1 avec Kasper Schmeichel dans les cages derrière Jordan Lotomba, Jean-Clair Todibo, Dante Bonfim et Melvin Bard. Mario Lemina et Marcus Thuram assurent le double pivot. Seul en pointe, Andy Delort est soutenu par Calvin Stengs, Rares Ilie et Amine Gouiri.

De son côté, le club alsacien s'établit en 3-5-2 avec Matz Sels comme dernier rempart. Devant lui, Alexander Djiku, Gerzino Nyamsi et Maxime Le Marchand forment la défense alors que Thomas Delaine et Dimitri Liénard assurent les postes de pistons. Jean-Eudes Aholou est positionné en sentinelle auprès d'Adrien Thomasson et Jean-Ricner Bellegarde. Enfin, Habib Diallo et Kevin Gameiro sont associés en attaque.

OGC Nice : Schmeichel - Lotomba, Todibo, Dante, Bard - Lemina, Thuram - Stengs, Ilie, Gouiri - Delort

RC Strasbourg Alsace : Sels - Delaine, Djiku, Nyamsi, Le Marchand, Liénard - Thomasson, Aholou, Bellegarde - Diallo, Gameiro

