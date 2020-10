Ligue des Champions : des absents de marque dans les listes envoyées à l'UEFA

La Ligue des Champions commence dans quelques jours. Et maintenant que le mercato estival est terminé, les 32 clubs qualifiés pour la phase de poules ont dévoilé leurs listes de joueurs qualifiés. Le Paris SG, finaliste malheureux de la dernière édition, a par exemple décidé de laisser de côté Juan Bernat, récemment opéré d'une rupture du ligament croisé du genou gauche, mais aussi Jesé Rodriguez, qui, à un an de la fin de son contrat, n'entre pas franchement dans les plans de Thomas Tuchel.

Toutes les recrues sont en revanche bel et bien là : Alexandre Letellier, Alessandro Florenzi, Danilo Pereira, Rafinha, Moise Kean. L'Olympique de Marseille, de son côté, n'a pas inscrit Kosta Mitroglou, auquel il cherche encore et toujours une porte de sortie, mais a bien misé sur ses recrues Luis Henrique, Michael Cuisance, Leonardo Balerdi, Pape Gueye et Yuto Nagatomo. À Rennes, Mbaye Niang, que l'on annonce avec insistance sur le départ du côté de l'AS Saint-Étienne, est bien présent, tout comme la dernière recrue Jérémy Doku, le blessé de longue durée Faitout Maouassa et le jeune Adrien Truffert.

Certains paient leur choix mercato...

Ailleurs en Europe, quelques éléments restent sur le carreau, à l'image de Marcos Alonso (Chelsea) ou Sami Khedira (Juventus). Manchester United a mis trois internationaux sur la touche : les défenseurs Marcos Rojo et Phil Jones ainsi que le portier Sergio Romero. Le voisin City a lui laissé de côté Éric Garcia.

Les choses semblent claires : le jeune défenseur international espagnol, tout proche de rejoindre le FC Barcelone, son club formateur, cet été, n'entre plus dans les plans de Pep Guardiola alors qu'il refuse de prolonger son contrat qui expire en juin 2021. Pensées enfin aux deux jeunes anciens Parisiens, Antoine Bernède (Salzbourg) et Tanguy Kouassi (Bayern Munich), qui n'ont pas été inscrits par leurs clubs respectifs.

Les listes des clubs français en lice :

Paris SG :

Gardiens : Navas, Rico, Letellier

Défenseurs : Marquinhos, Kimpembe, Diallo, Kehrer, Florenzi, Dagba, Bakker, Kurzawa

Milieux : Verratti, Paredes, Gueye, Herrera, Draxler, Danilo, Rafinha

Attaquants : Mbappé, Neymar, Di Maria, Sarabia, Icardi, Kean

Olympique de Marseille :

Gardiens : Mandanda, Pelé

Défenseurs : Sakai, Alvaro, Kamara, Balerdi, Caleta-Car, Amavi, Rocchia, Nagatomo, Perrin

Milieux : Strootman, Sanson, Cuisance, Rongier, Gueye, Khaoui

Attaquants : Radonjic, Payet, Benedetto, Thauvin, Luis Henrique, Germain

Stade Rennais :

Gardiens : Salin, Gomis

Défenseurs : Da Silva, Nyamsi, Dalbert, Aguerd, Maouassa, Rugani, Traoré, Truffert, Soppy

Milieux : Grenier, Camavinga, Lea Siliki, Bourigeaud, Nzonzi, Gboho, Martin

Attaquants : Terrier, Guirassy, Niang, Doku, Tait, Hunou, Del Castillo