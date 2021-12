OM : Jorge Sampaoli rêve toujours du même joueur pour le mercato

La suite après cette publicité

Qu'attendre du mercato de l'OM ? Dans un long article publié hier, notre envoyé spécial Constant Wicherek vous donnait les clés et les dessous de ce qui attend les Phocéens tout au long du mois de janvier. En résumé, il faudra d'abord gérer les cas de joueurs comme Boubacar Kamara ou Duje Caleta-Car avant d'envisager d'éventuelles arrivées. Un hiver difficile pour Pablo Longoria en perspective.

De son côté, Jorge Sampaoli semble tout de même avoir certaines ambitions pour le prochain mois. Comme l'indique le quotidien AS, l'entraîneur argentin souhaite toujours enrôler Arturo Vidal, qu'on ne présente plus. Ce n'est pas la première fois que le nom du Chilien est lié à l'Olympique de Marseille, puisqu'il est déjà revenu avec insistance l'été dernier.

Pas de prolongation en vue à Milan

La différence cette fois, c'est que son contrat termine dans six mois. Et les négociations avec l'Inter ne semblent pas vraiment avancer. L'édition chilienne du journal espagnol rapporte que l'ancien du Barça, principalement considéré comme un joker de luxe à Milan, est toujours dans les plans de Sampaoli, notamment en vue de la saison prochaine.

En revanche, il y aura de la concurrence. Boca Juniors est très chaud dessus, avec Juan Roman Riquelme qui est séduit par le joueur. Puis, l'Atlético Mineiro, champion du Brésil, est aussi très intéressé. Deux clubs qui peuvent en plus offrir de jolis émoluments au Chilien, en plus de lui permettre de gagner des titres sur la scène nationale et internationale. Affaire à suivre...