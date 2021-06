EdF : Hugo Lloris encense N'Golo Kanté

La suite après cette publicité

Le nom de N'Golo Kanté (30 ans) est sur toutes les lèvres lors des conférences de presse de l'équipe de France en ce moment. Absent lors du premier match de préparation de l'équipe de France contre le Pays de Galles (3-0) en raison de la victoire de Chelsea en Ligue des Champions, le milieu de terrain tricolore devrait bel et bien reprendre sa place devant la défense des Bleus contre la Bulgarie ce mardi. Hugo Lloris (34 ans) a expliqué à quel point le retour de «NG» était important pour le groupe France.

«Dans la vie de groupe, il est fidèle à lui-même, il a sa personnalité, il est vraiment apprécié par tout le monde. En tant que joueur, son professionnalisme, ses qualités, son talent de récupérateur.. il est capable de tout faire, de s'adapter aux consignes du sélectionneur par rapport aux besoins de l'équipe. Il peut évoluer dans différentes fonctions au milieu de terrain. C'est un élément moteur au sein de l'équipe. Médiatiquement, on est plus focalisés sur d'autres joueurs. Dans le football moderne, on met souvent en avant les joueurs offensifs, mais un joueur comme NG a une place très importante au sein de l'équipe de France,» a ainsi confié le capitaine des Bleus.