Manchester City-Chelsea : les compositions officielles

Répétition générale de la finale de la Ligue des champions et match pour le titre à l'Etihad Stadium ! Leader, Manchester City reçoit Chelsea pour le compte de la 35e journée de Premier League (18h30). Trois semaines avant de retrouver les Blues à Istanbul, les troupes de Pep Guardiola ont l'occasion de décrocher leur 7e titre de champions d'Angleterre. Une victoire des Skyblues empêcherait définitivement Manchester United et ses cinq matches à jouer de recoller.

Pour ce choc, Pep Guardiola s'appuie sur un 3-4-3, avec Dias, Aké et Laporte en défense, un milieu composé par Agüero et Rodri dans l'axe, Mendy et Cancelo sur les côtés, et une attaque menée par Sterling, capitaine, Gabriel Jesus et Ferran, Torres. Invaincu à l'extérieur sous Thomas Tuchel, Chelsea se présente en 3-5-2, avec Mendy dans le but. Une défense Rüdiger, Christensen, Azpilicueta et un milieu Alonso, Kanté, Ziyech, Gilmour, James. Devant, Werner est aligné avec Pulisic.

Les compositions d'équipes :

Manchester City : Ederson - Dias, Aké, Laporte - Cancelo, Rodri, Aguëro, Mendy - Torres, Jesus, Sterling

Chelsea : Mendy - Rüdiger, Christensen, Azpilicueta - Alonso, Gilmour, Kanté, Ziyech, James - Werner, Pulisic