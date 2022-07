Roberto Firmino veut rester à Liverpool

La suite après cette publicité

Après la victoire de Liverpool face à Manchester City (3-1), hier lors de la 100e du Community Shield, Roberto Firmino s'est exprimé au micro de TNT Brésil : « J’aime cette équipe, cette ville, les fans. Je suis chez moi ici et je veux rester le plus longtemps possible. »

L'attaquant international brésilien de 30 ans vient d'entamer sa huitième saison chez les Reds. Sous contrat jusqu'en 2023, Firmino est dans le viseur de la Juventus qui est à la recherche d'un attaquant. Cependant, avec cette déclaration, Bobby montre tout son amour pour les supporters et le club. Sa titularisation face à City est certainement une reconnaissance de la part de Jürgen Klopp, le coach de Liverpool.